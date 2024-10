H.I.G. Realty weitet Investitionen in den britischen Seniorensektor aus

LONDON, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD, freut sich bekannt zu geben, dass sein Portfoliounternehmen Lovett Care, ein führender Anbieter von Altenpflegeheimen in England und Wales, die Übernahme von New Care abgeschlossen hat.

Lovett Care wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Newcastle-under-Lyme. Das Unternehmen ist inzwischen auf ein Portfolio von 16 Häusern (1.091 Pflegebetten) angewachsen und hat sich zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche Investitionen in seine Einrichtungen, Systeme und Mitarbeiter der beste Anbieter im Bereich der Altenpflege zu werden. Das in Cheshire ansässige Unternehmen New Care verfügt über ein Portfolio von 15 Einrichtungen (1.057 Pflegebetten) und hat sich einen guten Ruf für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Pflege in modernen, zweckmäßigen Einrichtungen erworben. Die fusionierte Gruppe wird 31 Heime mit einer Gesamtkapazität von 2.148 Betten besitzen und damit zu den 20 größten Pflegeheimbetreibern im Vereinigten Königreich und einem der größten in den Midlands gehören.

Riccardo Dallolio, Managing Director und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Wir freuen uns über den Abschluss dieser Transaktion und die Fortsetzung unseres Plans, einen der führenden Akteure im britischen Altenpflegesektor aufzubauen. Wir haben mehrere erfolgreiche Immobilienplattformen in Sektoren mit starken zugrunde liegenden langfristigen Trends wie Gastgewerbe, Logistik und Selbsteinlagerung geschaffen und arbeiten dabei mit den besten Managementteams der Branche zusammen."

Stelios Theodosiou, Managing Director bei H.I.G. Realty, kommentierte: „Die Transaktion zeigt unsere Fähigkeit, außerbörsliche Transaktionen zu finden und durchzuführen, die für unsere bestehenden Portfoliounternehmen äußerst synergetisch sind. Diese Transaktion wird zwei preisgekrönte Gruppen zusammenführen, die sich durch die Bereitstellung und den Betrieb von hochwertigen Pflegeheimen der nächsten Generation auszeichnen. Wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, unser Lovett Care-Portfolio sowohl organisch als auch anorganisch zu erweitern, um unser Ziel zu erreichen, Lovett Care zu einem der Top 10 Pflegeheimbetreiber in Großbritannien zu machen."

Der CEO von Lovett Care, Keith Crockett, sagte: „Wir freuen uns, die Bewohner und unsere neuen Kollegen von New Care in der Lovett Care-Familie willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit und das gemeinsame Wachstum. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer langfristigen Strategie und steht im Einklang mit unserem Bestreben, die beste Pflegequalität an attraktiven Marktstandorten anzubieten."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

