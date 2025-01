H.I.G. Realty acquiert Radio House et St. Andrew's House, un campus de premier plan pour les sciences de la vie à Cambridge, au Royaume-Uni

LONDRES, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, qui gère 67 milliards de dollars de capitaux, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses filiales a finalisé l'acquisition de Radio House and St. Andrew's House (« RHSAH » ou la « propriété »), un campus d'innovation générateur de revenus situé au cœur de Cambridge, au Royaume-Uni, le principal hub européen de la technologie et des sciences de la vie.

RHSAH est un complexe de deux bâtiments d'une superficie de 85 000 pieds carrés dédié aux entreprises axées sur la technologie et l'innovation. Classée « Excellente » d'après la méthode BREEAM, la propriété représente un investissement stratégique pour H.I.G. et une opportunité de développer un campus d'innovation et de sciences de la vie de classe mondiale dans le centre ville de Cambridge. L'acquisition offre d'importantes possibilités de création de valeur, en tirant parti du déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché immobilier de Cambridge, qui est dû à la forte concentration d'instituts de recherche dans la région.

Riccardo Dallolio, directeur général et chef de H.I.G. Realty en Europe, déclare : « RHSAH représente une étape importante dans notre stratégie d'investissement dans les secteurs à forte croissance en Europe. Nous sommes déterminés à investir dans des sites de haute qualité et à contribuer au marché florissant des sciences de la vie à Cambridge ».

Jérôme Fouillé, directeur général, H.I.G. Realty en Europe, déclare : « Nous sommes ravis d'acquérir RHSAH, qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à fournir des biens immobiliers de haute qualité à des entreprises et organisations axées sur la recherche dans des emplacements clés au Royaume-Uni ».

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G., l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, gère 67 milliards de dollars de capitaux.* Basé à Miami, et avec des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible, axée sur les opérations et créatrice de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans la gestion de rachats, de recapitalisations et de détourages d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de la dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses affiliés.

