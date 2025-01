H.I.G. Realty verwerft Radio House en St. Andrew's House, een eersteklas Life Sciences Campus in Cambridge, Verenigd Koninkrijk

LONDEN, 21 januari 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met $ 67 miljard aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen aan dat een van haar gelieerde ondernemingen de acquisitie heeft afgerond van Radio House and St. Andrew's House ("RHSAH" of het "Eigendom"), een inkomstengenererende innovatiecampus gelegen in het hart van Cambridge, V.K., Europa's belangrijkste hub voor technologie en biowetenschappen.

RHSAH is een twee gebouwen tellend complex met een oppervlakte van 8000 vierkante meter dat is gewijd aan bedrijven die zich bezighouden met technologie en innovatie. Het eigendom met de BREEAM 'Excellent'-classificatie vormt een strategische investering voor H.I.G. en een kans om een innovatie- en biowetenschappencampus van wereldklasse te ontwikkelen in het centrum van Cambridge. De overname biedt aanzienlijke mogelijkheden voor waardecreatie en speelt in op de onevenwichtige vraag- en aanbodsituatie in de vastgoedmarkt van Cambridge, gebaseerd op de hoge concentratie van onderzoeksinstellingen in het gebied.

Riccardo Dallolio, algemeen directeur en hoofd van H.I.G. Realty in Europa, verklaart: "RHSAH vertegenwoordigt een belangrijke stap in onze strategie om te investeren in snelgroeiende sectoren in Europa. We willen investeren in locaties van hoge kwaliteit en bijdragen aan de bloeiende biowetenschappenmarkt in Cambridge."

Jérôme Fouillé, algemeen directeur van H.I.G. Realty in Europa: "Wij zijn heel blij met de overname van RHSAH. Deze sluit perfect aan bij onze strategie om hoogwaardig vastgoed te leveren aan onderzoeksgerichte bedrijven en organisaties op belangrijke locaties in het Verenigd Koninkrijk."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 67 miljard aan kapitaal onder beheer.* Gevestigd in Miami en met kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York en San Francisco in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong, is H. I.G. gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan bedrijven in de middenmarkt, waarbij het gebruik maakt van een flexibele en operationeel gerichte/toegevoegde waardebenadering.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en corporate carve-outs van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en servicebedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.

H.I.G. Infrastructure richt zich op investeringen met toegevoegde waarde en kerninvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

Contact:

Riccardo Dallolio

algemeen directeur

[email protected]

Jérôme Fouillé

algemeen directeur

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londen W1K 4QB

Verenigd Koninkrijk

P +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg