H.I.G. Realty annonce un partenariat stratégique avec le Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre à Londres

LONDRES, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 67 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'une société affiliée a signé un partenariat stratégique (le « partenariat ») avec le Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre (« QMB »), avec un accord pour fournir 40 000 pieds carrés d'espace d'incubation dans son centre d'innovation phare à Whitechapel, à Londres.

H.I.G. et son partenaire de développement, Lateral, un promoteur immobilier basé au Royaume-Uni, collaboreront avec Barts Life Sciences (BLS), Barts Health NHS Trust, Queen Mary University of London (QMUL) et le ministère britannique de la Santé et des Prestations sociales sur ce projet, qui marque une étape importante pour le pôle des sciences de la vie de Whitechapel. Ce nouvel espace soutiendra l'objectif de création d'un pôle de sciences de la vie de classe mondiale au cœur de Whitechapel, accélérant le développement de traitements et de résultats en matière de soins de santé qui changent la vie.

En outre, le développement d'un espace incubateur de pointe et de ses services partagés créera un environnement et un écosystème propices à la création d'entreprises, ce qui est essentiel pour attirer les startups et les spinouts. La grande expérience de QMB en matière d'exploitation d'espaces d'incubation contribuera également à créer des emplois durables et de qualité dans le quartier de Whitechapel, à promouvoir les parcours professionnels et à promouvoir l'éducation dans les secteurs des sciences de la vie et des STEM.

Jérôme Fouillé, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à QMB pour développer cet espace d'incubation de premier ordre à Cavell Street. Notre collaboration marque une étape importante dans la création d'un pôle dynamique de sciences de la vie à Whitechapel et dans la poursuite de la croissance de la plateforme immobilière de sciences de la vie de H.I.G. au Royaume-Uni. En fournissant des installations et des services de soutien de haute qualité, nous cultivons un environnement dans lequel les startups innovantes peuvent prospérer et contribuer à des résultats révolutionnaires en matière de santé. »

Ted Webster, président du conseil de QMB, déclare : « Notre partenariat avec H.I.G. est une occasion passionnante d'étendre notre modèle éprouvé de soutien aux jeunes entreprises du secteur des sciences de la vie. Ce nouvel espace nous permettra d'encourager la prochaine génération d'entreprises innovantes, en leur fournissant les ressources et les conditions nécessaires à leur réussite. Nous nous engageons à promouvoir la science et à apporter des avantages significatifs à la communauté locale et au-delà ».

À propos du Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre

L'incubateur actuel du QMB a ouvert ses portes en 2011. Il s'agit de la première installation entièrement nouvelle à Londres destinée aux startups de la chimie et de la biologie, en phase de démarrage ou en phase avancée de développement. La longue expérience de QMB en matière de soutien à la croissance des entreprises innovantes et de facilitation de l'accès aux installations de classe mondiale de l'école de médecine et d'odontologie de l'Université Queen Mary de Londres s'est avérée un énorme succès. Cette expertise éprouvée garantit que le nouvel espace d'incubation de Cavell Street offrira un environnement propice à l'innovation et à la croissance des entreprises émergentes dans le domaine des sciences de la vie. Pour plus d'informations, consultez le site qmbioenterprises.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, avec 67 milliards de dollars de capitaux sous gestion.* Basé à Miami, et avec des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible, axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.





Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.





Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.





H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses affiliés.

