H.I.G. Realty gaat strategisch partnerschap aan met Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre in Londen

LONDEN, 23 december 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met 67 miljard dollar aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen aan dat een dochteronderneming een strategisch partnerschap (het "Partnerschap") heeft gesloten met het Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre ("QMB"). De overeenkomst betreft de levering van 3.700 vierkante meter incubatorruimte in haar vlaggenschipinnovatiecentrum in Whitechapel, Londen.

H.I.G. en haar ontwikkelingspartner Lateral, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vastgoedontwikkelaar, zullen voor dit project samenwerken met Barts Life Sciences (BLS), Barts Health NHS Trust, Queen Mary University of London (QMUL) en het Britse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg, wat een belangrijke mijlpaal betekent voor het Whitechapel Life Science Cluster. De extra ruimte ondersteunt het doel om een biowetenschappencluster van wereldklasse te creëren in het hart van Whitechapel, waardoor de ontwikkeling van levensveranderende behandelingen en resultaten in de gezondheidszorg wordt versneld.

Daarnaast zal de ontwikkeling van een ultramoderne incubatorruimte en de bijbehorende gedeelde diensten een omgeving en ecosysteem creëren gericht op het lanceren, ontwikkelen en schalen van digitale startups, wat cruciaal is voor het aantrekken van startende bedrijven en spin-outs. QMB's uitgebreide ervaring met het runnen van incubatorruimtes zal ook helpen om banen van hoge kwaliteit op de lange termijn te leveren aan de Whitechapel-wijk, loopbaantrajecten te bevorderen en onderwijs in de biowetenschappen en STEM-sectoren te stimuleren.

Jérôme Fouillé, algemeen directeur bij H.I.G. Realty in Europa: "We zijn verheugd om samen met QMB deze eersteklas incubatorruimte in Cavell Street te ontwikkelen. Onze samenwerking markeert een belangrijke stap in het creëren van een levendig life sciences cluster in Whitechapel en het bevorderen van de groei van H.I.G.'s life sciences vastgoedplatform in het Verenigd Koninkrijk. Door faciliteiten en ondersteunende diensten van hoge kwaliteit te bieden, cultiveren we een omgeving waar innovatieve startups kunnen gedijen en bijdragen aan baanbrekende gezondheidsresultaten."

Ted Webster, voorzitter van QMB: "Onze samenwerking met H.I.G. is een opwindende kans om ons bewezen model voor het ondersteunen van startende ondernemingen in de biowetenschappen uit te breiden. De nieuwe ruimte zal ons in staat stellen om de volgende generatie innovatieve bedrijven te stimuleren door ze de middelen en voorwaarden te bieden die ze nodig hebben om te slagen. We zetten ons in om wetenschappelijke vooruitgang te stimuleren en aanzienlijke voordelen te bieden aan de lokale gemeenschap en daarbuiten."

Over het innovatiecentrum Queen Mary BioEnterprises

De bestaande QMB incubator werd in 2011 geopend als eerste volledig nieuw gebouwde faciliteit in Londen voor zowel vroege als late stadia van startende chemie- en biologiebedrijven en biedt 3.600 vierkante meter commerciële natte laboratorium- en kantoorruimte. QMB's lange staat van dienst in het ondersteunen van de groei van innovatieve bedrijven en het faciliteren van toegang tot de faciliteiten van wereldklasse aan de Queen Mary University of London's School of Medicine and Dentistry is een groot succes gebleken. Deze bewezen expertise zorgt ervoor dat de nieuwe incubatorruimte in Cavell Street een stimulerende omgeving biedt voor opkomende life science-bedrijven om te innoveren en te groeien. Ga voor meer informatie naar qmbioenterprises.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 67 miljard aan kapitaal onder beheer.* H.I.G is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York en San Francisco in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hong Kong. Het bedrijf legt zich toe op het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan middelgrote bedrijven. Hierbij maakt het gebruik van een flexibele en operationeel gerichte/waarde toevoegende benadering:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en dienstverleningsbedrijven.





De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.





De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.





H.I.G. Infrastructure richt zich op investeringen met toegevoegde waarde en kerninvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

