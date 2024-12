H.I.G. Realty devient actionnaire majoritaire de The Grounds, une société allemande de développement immobilier de premier plan

LONDRES, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale avec 67 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses sociétés affiliées a achevé sa souscription à une émission de droits, acquérant ainsi une participation majoritaire dans The Grounds Real Estate Development AG (« TGD » ou la « société »), un promoteur immobilier allemand ayant une présence importante dans la région du Grand Berlin.

Fondé en 2007, TGD possède et gère un portefeuille diversifié de biens immobiliers résidentiels composé d'actifs permanents, de développements et d'une importante réserve foncière dans la région du Grand Berlin. La société développe des propriétés résidentielles de haute qualité qui répondent aux besoins changeants des habitants de Berlin.

Grâce à ce nouvel investissement, TGD est en mesure d'étendre sa portée, d'améliorer ses offres actuelles et d'assurer une croissance durable sur le marché. Elle permettra également à la société de tirer parti d'opportunités d'achat attrayantes pour remédier à la grave pénurie de logements de qualité à Berlin.

Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty en Europe, déclare : « Notre investissement dans TGD et son équipe de direction nous donne un accès exceptionnel au marché résidentiel allemand, ce qui nous permet de tirer parti d'opportunités à valeur ajoutée à un moment charnière du cycle ».

Stelios Theodosiou, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, ajoute : « Cette transaction souligne notre conviction que le secteur résidentiel allemand a une valeur durable. Nous nous réjouissons à la perspective de nous associer à l'équipe de direction de TGD pour promouvoir notre vision commune et tirer parti du potentiel à long terme du marché.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, avec 67 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basé à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong, H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans la gestion de rachats, de recapitalisations et de découpages d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.





Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de la dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.





Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.





H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses filiales.



