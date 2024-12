H.I.G. Realty Invests wordt meerderheidsaandeelhouder in The Grounds, een toonaangevende Duitse vastgoedontwikkelaar

LONDEN, 20 december 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met $ 67 miljard aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen aan dat een van haar gelieerde ondernemingen zijn inschrijving in een claimemissie heeft voltooid. Het heeft daarmee een meerderheidsbelang verworven in The Grounds Real Estate Development AG ("TGD" of de "Vennootschap"), een Duitse vastgoedontwikkelaar met een belangrijke aanwezigheid in de regio Groot-Berlijn.

TGD werd opgericht in 2007 en bezit en beheert een gediversifieerde portefeuille van residentieel vastgoed bestaande uit vaste activa, projectontwikkelingen en een aanzienlijke grondbank in de regio Groot-Berlijn. Het bedrijf heeft consequent residentieel vastgoed van hoge kwaliteit ontwikkeld dat voldoet aan de veranderende behoeften van de inwoners van Berlijn.

Met deze nieuwe investering is TGD klaar om zijn bereik uit te breiden, zijn huidige aanbod te verbeteren en duurzame groei in de markt te garanderen. Met dit belang kan het bedrijf ook profiteren van aantrekkelijke koopkansen die het kritieke tekort aan kwaliteitshuisvesting in Berlijn aanpakken.

Riccardo Dallolio, algemeen directeur en hoofd van H.I.G. Realty in Europa, zei: "Onze investering in TGD en het managementteam geeft ons uitstekende toegang tot de Duitse woningmarkt, zodat we kansen met toegevoegde waarde op een cruciaal moment in de cyclus kunnen benutten."

Stelios Theodosiou, algemeen directeur bij H.I.G. Realty in Europa, voegde hieraan toe: "Deze transactie onderstreept ons sterke geloof in de blijvende waarde van de Duitse woningsector. We staan te popelen om onze krachten te bundelen met het managementteam van TGD om onze gezamenlijke visie verder te ontwikkelen en te profiteren van het langetermijnpotentieel van de markt."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 67 miljard aan kapitaal onder beheer.* Gevestigd in Miami en met kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York en San Francisco in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong, is H. I.G. gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan bedrijven in de middenmarkt, waarbij het gebruik maakt van een flexibele en operationeel gerichte/toegevoegde waardebenadering.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en corporate carve-outs van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en servicebedrijven.





De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.





De vastgoedfondsen van H.I.G. beleggen in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.





H.I.G. Infrastructure richt zich op Value-Add- en Core-Plus investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.



