H.I.G. Realty en Barts Health NHS Trust lanceren samen het eerste Barts Life Sciences Project

LONDEN, 19 januari 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 74 miljard aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen een strategisch partnerschap aan met de Barts Health NHS Trust. Onder de samenwerking zullen zij het eerste gebouw voor toegepaste zorginnovatie leveren binnen het onlangs gelanceerde Barts Life Sciences Cluster in Cavell Street in Londen, Whitechapel.

Het partnerschap brengt een van de grootste NHS Trusts van het Verenigd Koninkrijk, een wereldwijd investeringsplatform en een gespecialiseerde ontwikkelaar van wetenschap en technologie samen om baanbrekend werk te verrichten op het gebied van nieuwe samenwerkingsmodellen tussen clinici, onderzoekers en de industrie. Het Cavell Street project van 15.800 m² zal dienen als een mijlpaalproject binnen het cluster. Het markeert het begin van een nieuw tijdperk voor gezondheidsinnovatie in Oost-Londen, een periode die wordt gekenmerkt door de integratie van klinische uitmuntendheid en commerciële capaciteit.

Cavell Street zal een nieuw samenwerkingscentrum oprichten voor de NHS-industrie (het Engelse National Health System). Hierdoor kunnen bedrijven rechtstreeks samenwerken met artsen en onderzoekers van Barts Health om technologieën van de volgende generatie op het gebied van medische technologie, AI, digitale gezondheid en andere opkomende gebieden vorm te geven, te testen en te verfijnen. De ontwikkeling is gericht op het creëren van een ultramoderne omgeving voor toegepaste innovatie in de gezondheidszorg. MedTech- en biowetenschappelijke organisaties kunnen zo technologieën ontwikkelen, demonstreren en valideren in echte klinische omgevingen in samenwerking met medewerkers van The Royal London Hospital en andere ziekenhuizen van Barts Health.

Cavell Street wil een hoogwaardig ecosysteem creëren dat klaar is voor innovatie, de weg van prototype naar patiënt versnelt en de capaciteit van het Verenigd Koninkrijk voor in de NHS ingebedde innovatie vergroot.

Shane DeGaris, Group CEO van Barts Health NHS Trust, zegt: "Via het Barts Life Sciences Cluster brengen we clinici, patiënten, de industrie en de academische wereld op nieuwe manieren bij elkaar. Met dit eerste samenwerkingsproject in Cavell Street wordt die ambitie werkelijkheid. Door omgevingen te creëren waarin innovatie direct door NHS-teams kan worden vormgegeven en in echte zorgomgevingen kan worden getest, willen we de resultaten voor patiënten verbeteren en economische kansen voor Oost-Londen bevorderen."

Jérôme Fouillé, algemeen directeur bij H.I.G. Realty in Europa: "We zijn verheugd om met Barts Health samen te werken aan de eerste innovatiegerichte ontwikkeling van het cluster. Cavell Street zal een nieuw platform creëren voor internationale bedrijven om rechtstreeks samen te werken met NHS-klinieken, waardoor het cluster een toonaangevend centrum wordt voor innovatie in de toegepaste gezondheidszorg."

Over het Barts Life Science Cluster

Het Barts Life Sciences Cluster ligt in Whitechapel, Oost-Londen, en is verankerd rond The Royal London Hospital. Het is gericht op het creëren van een ecosysteem van wereldklasse dat klinische, onderzoeks-, innovatie- en commerciële activiteiten op het gebied van MedTech, AI, digitale gezondheid en therapeutica samenbrengt. Het cluster integreert The Royal London Hospital - bekend om zijn klinische uitmuntendheid en gevarieerde patiëntenpopulatie - en grenst aan de onderzoeksintensieve Queen Mary University of London. Het is bedoeld om de ontwikkeling en toepassing van innovatie te versnellen, inclusieve economische groei te stimuleren en de gezondheidsresultaten voor patiënten in Oost-Londen en daarbuiten te verbeteren. Bekijk hieronder een afbeelding van het cluster en lees meer informatie op de Barts Life Sciences Website.

Over Barts Health NHS Trust

Met een omzet van 2,5 miljard pond en meer dan 20.000 medewerkers is Barts Health een toonaangevende zorgverlener in Groot-Brittannië en een van de grootste NHS trusts in het land. De vijf ziekenhuizen van de Trust - St Bartholomew's Hospital in de City, The Royal London Hospital in Whitechapel, Newham Hospital in Plaistow, Whipps Cross Hospital in Leytonstone en Mile End Hospital - leveren hoogwaardige zorg aan de 2,5 miljoen inwoners van Oost-Londen en daarbuiten. Het brengt jaarlijks meer dan 14.000 baby's ter wereld en dagelijks worden hier meer dan 7.000 patiënten behandeld. Ga voor meer informatie naar bartshealth.nhs.uk.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan bedrijven op de middenmarkt, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardeverhogende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en dienstverleningsbedrijven.





De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.





De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.





H.I.G. Infrastructure richt zich op investeringen met toegevoegde waarde en kerninvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

