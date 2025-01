H.I.G. Realty investeert in Intellego Education, eigenaar en exploitant van privéscholen

LONDEN, 16 januari 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met 67 miljard dollar aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen aan dat een van haar dochterondernemingen heeft geïnvesteerd in Intellego Education ("Intellego" of het "Bedrijf"), een Europees gerichte eigenaar en exploitant van Engelstalige privéscholen.

Intellego richt zich op de lancering, herpositionering en exploitatie van toonaangevende onafhankelijke scholen in Europa. Het bedrijf biedt de ondersteuning, kennis en hulpmiddelen die nodig zijn om de beste onderwijspraktijken naar elk van de partnerscholen te brengen. Het bedrijf wordt geleid door ervaren onderwijskundigen en managers die ruim 170 scholen hebben geleid, waaronder meer dan 30% van de best presterende IB-scholen in Europa.

Met deze investering is Intellego gepositioneerd om te profiteren van de aantrekkelijke rugwind van de onderwijssector, zodat het een portfolio van zeer selectieve partnerscholen in grote Europese steden kan opbouwen.

Riccardo Dallolio, algemeen directeur en hoofd van H.I.G. Realty in Europa: "We zijn verheugd om deze transactie af te ronden. Deze past in onze strategie om te investeren in platforms met sterke onderliggende seculaire trends. We richten ons op het bouwen van best-in-class bedrijven die een kritische massa kunnen bereiken. Onze investering in Intellego vormt een nieuwe toevoeging aan ons huidige portfolio van platforminvesteringen in sectoren zoals opslag & logistiek, self-storage, gezondheidszorg en horeca."

Stelios Theodosiou, algemeen directeur bij H.I.G. Realty in Europa, voegt hieraan toe: "Intellego vertegenwoordigt een unieke kans om de private K-12 ruimte te betreden met een toonaangevend managementteam dat echt een gedifferentieerde benadering van onderwijs biedt. We vinden het heel spannend om samen te werken met Intellego en een groeistrategie uit te voeren met als doel een platform van unieke, educatief uitstekende scholen op het Europese vasteland te creëren."

Peter Burdon, CEO van Intellego, concludeert: "Intellego wil de voorkeurspartner zijn voor uitzonderlijke scholen die zich ertoe verbinden een eigen ethos te behouden. Voortbouwend op H.I.G.'s uitgebreide expertise in de Europese vastgoedsector, kijken we ernaar uit om samen te werken met scholen die onze visie en doelstelling delen."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 67 miljard aan kapitaal onder beheer.* Gevestigd in Miami en met kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York en San Francisco in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong, is H. I.G. gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan bedrijven in de middenmarkt, waarbij het gebruik maakt van een flexibele en operationeel gerichte/toegevoegde waardebenadering.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.

H.I.G. Infrastructure richt zich op investeringen met toegevoegde waarde en kerninvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

