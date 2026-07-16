H.I.G. Realty lance Highground, une plateforme résidentielle allemande d'une valeur d'un milliard d'euros

LONDRES, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société mondiale de premier plan spécialisée dans les investissements alternatifs et gérant 75 milliards de dollars d'actifs, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses filiales a lancé Highground Living (« Highground » ou la « société »), une nouvelle plateforme résidentielle allemande d'une valeur d'un milliard d'euros dont le siège social est situé à Berlin.

Highground voit le jour grâce au regroupement des investissements et des activités existants de H.I.G. dans la région de Berlin, parallèlement à un nouvel investissement dans un portefeuille immobilier résidentiel haut de gamme d'une valeur de 450 millions d'euros à Leipzig et Dresde.

Highground allie une structure d'actionnariat institutionnel à une plateforme opérationnelle locale expérimentée, créant ainsi une activité résidentielle évolutive qui vise à renforcer la performance des actifs tout en proposant des logements de grande qualité sur les marchés urbains les plus dynamiques d'Allemagne. Basée à Berlin, la société entend élargir progressivement son portefeuille et sa plateforme opérationnelle, en s'appuyant sur la position de l'Allemagne, qui figure parmi les plus grands marchés immobiliers résidentiels d'Europe, ainsi que sur la pénurie structurelle de logements, la demande soutenue et l'offre limitée de nouveaux logements dans ce pays. H.I.G. estime que ces fondamentaux à long terme constituent un contexte favorable à la poursuite des investissements et à la croissance de la plateforme.

Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty Europe, à Londres, déclare : « Le lancement de Highground marque une étape importante dans la stratégie résidentielle européenne de H.I.G. Realty. Nous considérons le marché immobilier résidentiel allemand comme l'un de nos marchés phares et avons mis en place une plateforme évolutive afin de tirer parti des opportunités actuelles du marché ».

Stelios Theodosiou, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, déclare : « Highground offre une plateforme opérationnelle institutionnelle capable de créer de la valeur à long terme grâce à une gestion active des actifs et à une croissance rigoureuse du portefeuille. Nous nous réjouissons à la perspective d'accompagner l'équipe de direction dans le développement de l'entreprise sur le marché immobilier résidentiel allemand ».

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société mondiale de capital-investissement alternatif de premier plan, gérant 75 milliards de dollars d'actifs.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Riccardo Dallolio

Directeur général

[email protected]

Stelios Theodosiou

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

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