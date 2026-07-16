H.I.G. Realty richt Highground op, een Duits residentieel platform van 1 miljard euro

LONDEN, 16 juli 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met 75 miljard dollar aan beheerd kapitaal, kondigt met genoegen aan dat een van haar gelieerde ondernemingen Highground Living ("Highground" of het "bedrijf") heeft opgericht, een nieuw gecreëerd Duits residentieel platform van 1 miljard euro met hoofdkantoor in Berlijn.

Highground wordt gelanceerd door de consolidatie van bestaande H.I.G.-investeringen en activiteiten in het Berlijnse gebied, gelijktijdig met een nieuwe investering in een hoogwaardige, residentiële portefeuille van € 450 miljoen in Leipzig en Dresden.

Highground combineert institutioneel eigendom met een ervaren lokaal operationeel platform, waardoor een schaalbare residentiële onderneming wordt gecreëerd die zich richt op het verbeteren van de prestaties van activa en tegelijkertijd hoogwaardige woningen levert in de sterkste stedelijke markten van Duitsland. Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Berlijn heeft, is van plan zijn portefeuille en operationeel platform in de loop van de tijd uit te breiden, ondersteund door de positie van Duitsland als een van de grootste residentiële markten van Europa en zijn structurele woningtekort, veerkrachtige vraag en beperkt nieuw aanbod. H.I.G. is van mening dat deze langetermijnfactoren een aantrekkelijke achtergrond bieden voor voortdurende investeringen en platformgroei.

Riccardo Dallolio, Managing Director en Head of H.I.G. Realty in Europa in Londen, verklaarde: "Highground is een belangrijke mijlpaal voor de Europese residentiële strategie van H.I.G. Realty. We hebben Duitse residentiële woningen geïdentificeerd als een van onze high-conviction markten en hebben een schaalbaar platform gebouwd om te profiteren van de huidige marktkansen."

Stelios Theodosiou, Managing Director bij H.I.G. Realty in Europa, verklaarde: "Highground biedt een institutioneel operationeel platform dat in staat is om waarde op lange termijn te creëren door middel van actief vermogensbeheer en gedisciplineerde portefeuillegroei. We kijken ernaar uit om het managementteam te ondersteunen naarmate het bedrijf groeit op de residentiële markt van Duitsland."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een beheerd kapitaal van 75 miljard dollar.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale vestigingen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan middelgrote ondernemingen via een flexibele en operationeel gerichte aanpak met toegevoegde waarde.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in managementbuy-outs, herkapitalisaties en carve-outs van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverlenende ondernemingen.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior-schuldfinanciering voor ondernemingen van uiteenlopende omvang, zowel via directe kredietverstrekking op de primaire markt als via de secundaire markt. H.I.G. beheert daarnaast de beursgenoteerde BDC WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met waardecreatiepotentieel dat kan profiteren van verbeterd assetmanagement.

H.I.G. Infrastructure richt zich op value-add- en core-plusinvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 ondernemingen geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille omvat meer dan 100 ondernemingen met een gezamenlijke omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal opgehaald door H.I.G. Capital en zijn gelieerde ondernemingen.

Contact:

Riccardo Dallolio

Managing Director

[email protected]

Stelios Theodosiou

Managing Director

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londen W1K 4QB

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

hig.com