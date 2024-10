H.I.G. WhiteHorse Europe accorde un financement à Altares

LONDRES, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse Europe, une filiale de crédit de la société d'investissement mondiale H.I.G. Capital (« H.I.G. »), a le plaisir d'annoncer avoir arrangé un paquet financier pour Altares (« Altares » ou le « groupe »).

Soutenu par Naxicap Partners depuis 2016, Altares est un chef de file des données et de l'analyse d'entreprise, offrant son expertise aux clients B2B sur l'ensemble de la chaîne de valeur des données en renseignement financier, renseignements de ventes, ESG, et conformité.

H.I.G. WhiteHorse Europe a agi en tant qu'unique arrangeur et unique souscripteur d'un financement de 93 millions EUR, qui refinancera la dette existante d'Altares et soutiendra sa prochaine phase de croissance.

Luc Querton, président d'Altares, déclare : « Nous nous efforçons de révéler les opportunités de croissance pour nos clients, de les soutenir dans la gestion des risques de crédit, de les conseiller sur les profils ESG de leurs tiers et de les aider à se conformer aux réglementations applicables. Ce financement nous permet de soutenir notre croissance tout en continuant à fournir des technologies innovantes qui répondent aux exigences de plus en plus complexes de nos clients dans ces quatre domaines ».

Pascal Meysson, directeur de H.I.G. WhiteHorse Europe, déclare : « Altares bénéficie d'une image de marque unique et d'une position de chef de file dans le secteur en pleine croissance des données d'entreprise, de la digitalisation et de l'analytique. Le financement que nous avons accordé reflète notre confiance dans la stratégie d'expansion mise en œuvre par l'équipe de direction d'Altares, aux côtés de Naxicap Partners ».

À propos d'Altares

Leader en perspectives commerciales, Altares collecte, structure, analyse et valorise les données B2B pour les rendre « intelligentes » et puissantes afin de faciliter la prise de décision de ses clients. Le groupe offre son expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur des données dans les domaines du risque financier, de la conformité, des ventes et du marketing, et de la gestion des données de référence. Altares a un partenariat exclusif en France, au Benelux et en Afrique du Nord avec Dun & Bradstreet, premier fournisseur mondial de données et d'analyses décisionnelles pour les entreprises depuis près de 200 ans. Altares devient ainsi le partenaire privilégié des dirigeants de tous les secteurs en leur offrant un accès sans précédent à une base de données de plus de 550 millions d'entreprises dans plus de 240 pays. Pour plus d'informations, consultez le site altares.com.

À propos de Naxicap Partners

Naxicap Partners, l'une des principales sociétés de capital-investissement en France, gère 6,7 milliards EU d'actifs. En tant qu'investisseur engagé et responsable, Naxicap Partners construit des partenariats solides et constructifs avec les entrepreneurs pour que leurs projets aboutissent. L'entreprise compte 95 professionnels de l'investissement répartis dans cinq bureaux à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Francfort et Zurich. Pour plus d'informations, consultez le site naxicap.com/en.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, avec 65 milliards USD de capitaux sous gestion*. Basé à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible, axée sur les opérations et la création de valeur :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Chiffre basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact presse :

Pascal Meysson

Head of H.I.G. WhiteHorse Europe

[email protected]

Laurent Vaille

Principal

[email protected]

H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

P +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538962/HIG_WhiteHorse_Logo.jpg