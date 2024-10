H.I.G. WhiteHorse Europe stellt Altares Finanzmittel zur Verfügung

LONDON, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ – H.I.G. WhiteHorse Europe, eine Kreditgesellschaft der globalen Investmentgesellschaft H.I.G. Capital („H.I.G."), freut sich bekannt zu geben, dass sie ein Finanzierungspaket für Altares („Altares" oder die „Gruppe") arrangiert hat.

Altares, das seit 2016 von Naxicap Partners unterstützt wird, ist ein führendes Unternehmen auf dem Markt für Geschäftsdaten und Analysen und bietet B2B-Kunden seine Expertise über die gesamte Datenwertschöpfungskette in den Bereichen Finance Intelligence, Sales Intelligence, ESG und Compliance an.

H.I.G. WhiteHorse Europe fungierte als alleiniger Arrangeur und alleiniger Underwriter eines Finanzierungspakets in Höhe von 93 Mio. EUR, das die bestehende Verschuldung von Altares refinanzieren und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens unterstützen wird.

Luc Querton, President von Altares, sagte: „Wir sind bestrebt, unseren Kunden Wachstumschancen aufzuzeigen, sie beim Management von Kreditrisiken zu unterstützen, sie zu den ESG-Profilen ihrer Drittparteien zu beraten und ihnen bei der Einhaltung der geltenden Vorschriften zu helfen. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unser Wachstum fortzusetzen und weiterhin innovative Technologien zu liefern, die die immer komplexeren Anforderungen unserer Kunden in diesen vier Bereichen erfüllen."

Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Altares profitiert von einem einzigartigen Markenimage und einer Führungsposition in der wachsenden Branche für Geschäftsdaten, Digitalisierung und Analytik. Die von uns bereitgestellte Finanzierung spiegelt unser Vertrauen in die Expansionsstrategie wider, die das Managementteam von Altares zusammen mit Naxicap Partners umgesetzt hat."

Informationen zu Altares

Als führendes Unternehmen im Bereich Business Insights sammelt, strukturiert, analysiert und verbessert Altares B2B-Daten, um sie „intelligent" und leistungsfähig zu machen und die Entscheidungsfindung seiner Kunden zu erleichtern. Die Gruppe bietet ihr Know-how über die gesamte Datenwertschöpfungskette in den Bereichen Finanzrisiko, Compliance, Vertrieb und Marketing sowie Stammdatenmanagement an. Altares hat eine exklusive Partnerschaft in Frankreich, Benelux und Nordafrika mit Dun & Bradstreet, dem weltweit führenden Anbieter von Daten und Analysen für die Entscheidungsfindung in Unternehmen seit fast 200 Jahren. Dies macht Altares zum Partner der Wahl für Führungskräfte in allen Branchen und bietet ihnen einen beispiellosen Zugang zu einer Datenbank mit über 550 Millionen Unternehmen in mehr als 240 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter altares.com.

Informationen zu Naxicap Partners

Naxicap Partners ist eines der führenden Private-Equity-Unternehmen in Frankreich und verwaltet ein Vermögen von 6,7 Mrd. EUR. Als engagierter, verantwortungsbewusster Investor baut Naxicap Partners solide, konstruktive Partnerschaften mit Unternehmern auf, damit deren Projekte erfolgreich sein können. Das Unternehmen beschäftigt 95 Anlageexperten, die sich auf fünf Büros in Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Frankfurt und Zürich verteilen. Weitere Informationen finden Sie unter naxicap.com/de.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 65 Milliarden USD* mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

