SUZHOU, China, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 6 de novembro de 2022, teve início a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27) em Sharm el-Sheikh, no Egito. A conferência centra-se na "implementação" e discute as questões climáticas em um nível prático. Como a única marca de ônibus chinesa servindo a COP27, trinta unidades de ônibus elétricos da Higer oferecem o serviço de transporte com zero emissões de carbono para a conferência. A Higer Bus, empresa líder em ônibus com tecnologia limpa da China, mostra o compromisso e a força para atender a essas conferências internacionais e oferece a solução da China para os desafios climáticos no setor global de transporte público.

Higer Bus Company atende COP27 com ônibus elétricos (PRNewsfoto/Higer)

Desenvolvidos em conjunto pela Higer e sua parceira egípcia, G Company, os ônibus são operados entre Sharm el-Sheikh, a zona azul e a zona verde do local, oferecendo excelentes serviços para funcionários do governo e representantes de organizações internacionais. A linguagem de design futurista, zero emissões de carbono e a experiência de transporte confortável atraíram a atenção e elogios das pessoas de todas as esferas da vida.

Em 2020, a G Company e a Higer Bus assinaram um acordo para a produção dos ônibus de localização para alcançar as ambições ecológicas do Egito. Como resultado, a G Company investiu na construção de uma infraestrutura de fabricação moderna e começou a produzir os ônibus de tecnologia limpa da Higer. A ampla experiência da Higer em projetos KD no exterior e visão ecológica compartilhada alinharam as duas partes, que assinaram um contrato para fabricar ônibus elétricos no Egito para os serviços de transporte da COP27.

Conhecedores do assunto disseram que estes ônibus personalizados, pintados com os padrões específicos da conferência, suspensão a ar e maior capacidade do ar condicionado e da bateria, foram projetados para o ambiente local do Egito e as necessidades do serviço de transporte da COP27.

"Formamos e enviamos uma força tarefa especial para a COP27, composta por treze engenheiros veteranos experientes da G Company. A equipe é responsável pela manutenção dos veículos para garantir o bom funcionamento durante a conferência", disse um funcionário local de manutenção da Higer.

No contexto da crescente crise energética e de eventos climáticos extremos, a transformação elétrica e de baixo carbono do setor de transportes tornou-se um consenso global. Xia Guolin, gerente da Higer Bus na África, disse: "Para atingir a meta de redução de emissões de baixo carbono, o setor de transporte precisa acelerar o processo de reforma. O projeto conjunto mostra o compromisso do Egito de acelerar a transformação do transporte público com zero emissões e as soluções de mobilidade sustentável da China para combater as mudanças climáticas."

A COP27 demonstra a crescente determinação de enfrentar os desafios climáticos mundiais. Para responder proativamente à iniciativa da conferência, a Higer Bus continuará a contribuir para a conservação de energia e redução de emissões, oferecendo produtos de tecnologia limpa mais confiáveis e serviços eficientes, construindo um futuro sustentável em termos de coexistência harmoniosa entre humanos, veículos e natureza.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1946066/Higer_Bus_Company_Serves_COP27_with_Electric_Buses.jpg

FONTE Higer

SOURCE Higer