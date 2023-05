Highgate publica primeiro relatório ambiental, social e de governança (ESG)

Reforça o compromisso da empresa em causar um impacto positivo na indústria hoteleira e na grande comunidade global

NOVA YORK, 18 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Highgate divulgou hoje seu relatório ambiental, social e de governança (ESG), que inclui uma análise abrangente de seu desempenho de sustentabilidade bem-sucedido até o momento, bem como suas estratégias para reduzir o impacto ambiental de seus hotéis. Acredita-se que ele esteja entre os primeiros relatórios desse tipo por uma grande empresa de administração de hotéis.

A Highgate tem como objetivo expandir as inúmeras iniciativas destacadas no relatório, incluindo o aumento do número de hotéis neutros em carbono, sistemas solares no local, projetos de biodiversidade, hotéis de terceiros com certificação ecológica e instalações de estações de carregamento de veículos elétricos (VE). Rastrear e informar dados de desempenho de carbono, energia, água e resíduos é outro componente fundamental do programa para monitorar e compartilhar o progresso. Comparando 2021 a 2019, a Highgate reduziu suas emissões totais de GEE em 21,8% e cortou o uso de energia em mais de 170.000 megawatts-hora (MWh).

"Todos nós compartilhamos uma responsabilidade urgente de reduzir nosso impacto nas mudanças climáticas, e isso é especialmente verdadeiro para a indústria hoteleira", disse o CEO da Highgate, Arash Azarbarzin. "A Highgate tem muito orgulho de ser líder nesta frente, apresentando esta análise que pode servir como um roteiro para ajudar a impulsionar a gestão hoteleira em direção a um futuro de carbono zero líquido sem comprometer a experiência do hóspede".

"Com este relatório, nos esforçamos para expor nossas iniciativas de maior sucesso e fornecer visibilidade em toda a nossa pegada de carbono, incluindo cálculos iniciais de emissões para toda a nossa cadeia de suprimentos. Usaremos esses dados para estabelecer metas alcançáveis e medir nosso progresso", disse Marianne Balfe, vice-presidente de sustentabilidade da Highgate.

Como exemplo dos ambiciosos padrões e objetivos ambientais que a Highgate está buscando, o relatório destaca como o Alohilani Resort se tornou o primeiro hotel no Havaí a se comprometer com a certificação de neutralidade de carbono PAS 2060. Como parte dessa iniciativa, o hotel fez parceria com a Hawaii Legacy Reforestation Initiative para reflorestar mais de 1.200 acres de árvores, que é o primeiro projeto de remoção de carbono nos Estados Unidos a obter a certificação Gold Standard.

Como membro da Associação de Compradores de Energia Limpa (em inglês: Clean Energy Buyers Association, CEBA), a Highgate se tornou a primeira empresa de hotelaria a assinar os Princípios Imobiliários Comerciais da CEBA, que apoiam a descarbonização de edifícios comerciais por meio da otimização de energia e aquisição de energia renovável. Em 2021, a Highgate fez um investimento em larga escala em certificados de energia renovável (RECs) com certificação Green-e, permitindo que mais de 200 hotéis em seu portfólio fossem alimentados por energia 100% renovável. A Highgate também está avaliando a viabilidade de energia renovável no local e conduzindo uma análise abrangente das oportunidades de armazenamento de energia solar e de bateria no local em todo o seu portfólio.

A Highgate também está aumentando a utilização de tecnologias energeticamente eficientes em seus hotéis, ao mesmo tempo em que aumenta o uso de energia renovável. Como parte de seus Padrões Ambientais de Marca, a Highgate exige que os hotéis instalem termostatos inteligentes nos quartos, iluminação 100% LED e ventiladores de cozinha inteligentes para propriedades com cozinhas grandes. Até 2021, aproximadamente 65% de suas propriedades já utilizam iluminação de alta eficiência.

Outras áreas de foco no programa de sustentabilidade da Highgate incluem a melhoria da gestão da água, prevenção do desperdício de alimentos, redução de resíduos em aterros e reforço da reciclagem, eliminação de plásticos descartáveis, fornecimento responsável, apoio a projetos de biodiversidade e implementação de práticas de construção e design ecológicos.

"Estamos profundamente focados em práticas sustentáveis de design e construção, parceiros e oportunidades", disse Paul McElroy, vice-presidente executivo de design e construção. "Estamos buscando ativamente as parcerias certas que não apenas nos ajudarão a nos responsabilizar por minimizar nossa pegada de carbono, mas também podem inspirar um efeito cascata 'mais consciente' em toda a grande comunidade de design e construção".

O relatório completo pode ser visualizado aqui.

Sobre a Highgate

A Highgate é uma empresa líder em investimentos imobiliários e gestão hoteleira com mais de US$ 20 bilhões em ativos sob gestão. A Highgate tem um histórico de 30 anos como gestora de investimentos, parceira operacional e desenvolvedora de REITs, empresas de capital privado, fundos soberanos, indivíduos de alto patrimônio líquido e outros investidores institucionais. Com foco específico no setor imobiliário de hotelaria, o portfólio da Highgate inclui mais de 500 hotéis próprios e/ou administrados, compreendendo mais de 80.000 quartos nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Caribe. As capacidades da Highgate estendem-se aos segmentos verticais adjacentes do mercado imobiliário, incluindo arrendamentos multifamiliares de curto prazo e empreendimentos imobiliários de cuidados de saúde diversificados, bem como investimentos em valores mobiliários associados ao mercado imobiliário, plataformas de tecnologia e empresas operacionais relacionadas com a hotelaria. A Highgate mantém escritórios corporativos em Londres, Nova York, Dallas, Miami, Seattle e Waikiki. Para mais informações, acesse: www.highgate.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2035358/Highgate_logo.jpg

FONTE Highgate

SOURCE Highgate