Highland Capital Management annonce le lancement d'un fonds de CLO UCITS dédié

« L'amélioration et l'élargissement de l'accès au marché des emprunts à taux variable font partie de l'ADN de Highland, et ce fonds en est la dernière manifestation », a déclaré Mark Okada, cofondateur et codirecteur des investissements de Highland Capital Management. « La structure UCITS offre un certain nombre d'avantages aux investisseurs, et avec l'expertise en matière de crédit structuré de Highland et son expérience en gestion de portefeuilles de prêts et de CLO dans des véhicules axés sur les liquidités, nous sommes particulièrement qualifiés pour mettre en œuvre cette stratégie. »

Supervisé par M. Okada ainsi que par Trey Parker, partenaire et codirecteur des investissements de Highland et Neil Desai, directeur général et gestionnaire des portefeuilles de produits structurés, le fonds offre un accès ciblé à des emprunts à taux variable à travers diverses tranches de CLO. Highland a développé ce produit pour répondre à la demande croissante de stratégies à taux variable chez les investisseurs européens. De telles stratégies sont relativement rares au sein de l'univers plus large des fonds UCITS à revenu fixe, obligeant les investisseurs à adopter des stratégies plus sensibles à la durée pour générer des revenus. Le fonds, qui vise à générer des revenus courants élevé avec un potentiel de rendement supplémentaire par le biais de l'appréciation du capital, offre ainsi une option intéressante pour les investisseurs en quête de revenu à une époque où le risque de taux d'intérêt est une préoccupation croissante.

Les taux de base des CLO sont remis à zéro chaque trimestre, limitant ainsi l'exposition au risque de taux d'intérêt. Par ailleurs, les CLO offrent des rendements qui excèdent souvent ceux des instruments de crédit de cote similaire, notamment en raison de leur relative complexité. Le rendement durable offert par la structure CLO est un attrait pour les investisseurs en quête d'un revenu stable qui ne sacrifie pas la qualité de crédit.

Le fonds investit dans des produits structurés américains et européens à travers une combinaison d'analyse fondamentale de sécurité et d'allocation dynamique dans différentes catégories de notation. Le portefeuille se compose principalement de CLO de première qualité (« investment grade ») et résilients, en se focalisant sur la minimisation du risque de crédit – une considération essentielle à ce stade du cycle du crédit.

Le fonds UCITS Highland Flexible Income est hébergé sur la plateforme Montlake UCITS, une plateforme indépendante domiciliée à Dublin leader des fonds UCITS qui offre aux investisseurs un accès à un large éventail de produits de placement liquides, transparents et réglementés.

Highland a nommé Bury Street Capital, une société de levée de capitaux institutionnels basée à Londres, pour le représenter au Royaume-Uni, en Europe continentale et au Moyen-Orient. Dans ce contexte, Bury Street agira en qualité de distributeur du fonds UCITS.

Highland gère des placements CLO secondaires dans un certain nombre d'autres véhicules, y compris des fonds communs, des fonds privés et des comptes séparés.

À propos de Highland Capital Management, L.P.

Highland Capital Management, L.P. est un gestionnaire de placements alternatifs international d'une valeur de plusieurs milliards de dollars fondé en 1993 par Jim Dondero et Mark Okada. Pionnier du marché des prêts à effet de levier, la société s'est développée au cours des 25 dernières années, s'appuyant sur son expertise du crédit et son approche axée sur la valeur pour étendre son activité à d'autres catégories d'actifs. Aujourd'hui, Highland exploite une plateforme d'investissement diverse, servant à la fois des investisseurs institutionnels et particuliers à travers le monde. En plus des crédits à haut rendement, les capacités de placement de Highland incluent les actions de sociétés ouvertes, les biens fonciers, les capitaux privés ainsi que des situations spéciales, des crédits structurés et des marchés verticaux spécifiques à un secteur ou une région s'articulant autour d'équipes spécialisées. Highland a son siège à Dallas, au Texas, et possède des bureaux à New York, Buenos Aires, São Paulo, Singapour et Séoul. Pour plus d'informations, rendez-vous sur highlandcapital.com.

