Highland Capital Management Kondigt Lancering aan van Speciaal CLO UCITS Fonds

"Het verbeteren en uitbreiden van toegang tot de kredietmarkt voor leningen met variabele rente zit in Highland's DNA, en dit fonds is hiervan het nieuwste bewijs," aldus Mark Okada, medeoprichter en co-chief investment officer (CIO) van Highland Capital Management. "Het UCITS raamwerk levert investeerders een aantal voordelen op, en Highland's kennis van gestructureerd krediet en ervaring in kredietbeheer en CLO portfolio's in liquiditeitsgedreven instellingen maken ons bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van deze strategie."

Onder toezicht van dhr. Okada, samen met Highland partner en co-CIO Trey Parker en Neil Desai, managing director en structured products portfolio manager, biedt het fonds gerichte toegang tot kredieten met variabele rentevoet via CLO tranches. Highland heeft het product ontwikkeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar variabele-rentestrategieën onder Europese investeerders. Dergelijke strategieën zijn relatief ongebruikelijk binnen het grotere UCITS vastrentende universum, waardoor investeerders gedwongen worden tot meer duration-gevoelige strategieën voor inkomstenvoorziening. Het fonds, dat beoogt hoge inkomsten te genereren met de mogelijkheid tot incrementeel rendement door middel van vermogensgroei, biedt daarmee een waardevolle optie voor beleggers die naar lopende opbrengsten streven in een tijd waarin renterisico's een bron van toenemende zorg zijn.

De basisrentetarieven bij CLO's worden ieder kwartaal aangepast, waardoor het renterisico beheerst wordt. Tevens bieden CLO's vaak een hoger rendement dan dat van kredietinstrumenten met vergelijkbare tarieven, deels dankzij de relatief hoge complexiteit. De duurzame opbrengst die de CLO-structuur biedt is aantrekkelijk voor investeerders die op zoek zijn naar stabiel inkomen zonder in te leveren op kredietkwaliteit.

Het fonds investeert in gestructureerde producten binnen de V.S. en Europa middels een combinatie van fundamentele kwetsbaarheidsanalyse en dynamische verdeling over rating-categorieën. Het portfolio bestaat hoofdzakelijk uit beproefde, investeringswaardige CLO schuldbewijzen van hoge kwaliteit, met een nadruk op minimaal kredietrisico —een belangrijke overweging op dit punt van de kredietcyclus.

Het Highland Flexible Income UCITS Fund wordt gehost op het Montlake UCITS Platform, een gerenommeerd, onafhankelijk platform voor UCITS fondsen dat investeerders toegang biedt tot een reeks liquide, transparante en gereguleerde investeringsproducten vanuit Dublin.

Highland heeft Bury Street Capital aangesteld, een in Londen gevestigde firma op het gebied van kapitaaluitbreiding, om hen te vertegenwoordigen binnen het V.K., op het Europees continent en in het Midden-Oosten. Bury Street zal als zodanig optreden als distributeur van het UCITS fonds.

Highland beheert secundaire CLO investeringen in een aantal belegginsinstellingen, waaronder beleggingsfondsen, particuliere fondsen en betaalrekeningen.

Highland Capital Management, L.P. is een internationale alternatieve vermogensbeheerder met miljarden dollars aan kapitaal, opgericht in 1993 door Jim Dondero en Mark Okada. Het pionierde op de markt voor leningen met hefboomwerking en heeft zich in 25 jaar tijd ontwikkeld door het opbouwen van kredietexpertise en een op waarde gebaseerde aanpak tot beheerder in ook andere vermogenscategorieën. Tegenwoordig werkt Highland als platform in diverse investerings- categorieën voor zowel institutionele als particuliere beleggers over de gehele wereld. Naast "high yield"- krediet omvat het investeringsvermogen van Highland's tevens overheidsaandelen, vastgoed, particulier vermogen en speciale situaties, gestructureerde kredieten en sector- en regiospecifieke verticale producten gebouwd rond gespecialiseerde teams. Highland heeft zijn hoofdzetel in Dallas, Texas en heeft kantoren in New York, Buenos Aires, São Paulo, Singapore en Seoul. Ga voor meer informatie naar highlandcapital.com.

