Highlander Partners gibt den Erwerb von SanoVita in Rumänien bekannt

Seit ihrer Gründung hat die Marke SanoVita (lateinisch für „gesundes Leben") eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Lebensmitteln bereitgestellt. Das Unternehmen bietet eine umfassende Produktpalette an, darunter Snacks, Getreideprodukte, Reiskuchen, Tofu, Müsli sowie Nuss- und Körnermischungen. Die Gründer haben das Unternehmen auf ihrer festen Überzeugung aufgebaut, dass Ernährung der Schlüssel zu einem gesunden Leben ist, und leisteten in der Voraussicht, dass die rumänischen Verbraucher sich besseren Essgewohnheiten zuwenden würden, ihren Beitrag dazu. Dieser Trend befindet sich im Land noch in einem Frühstadium und verzeichnet rapides Wachstum.

Im Portfolio von Highlander befindet sich eine Anzahl von Firmen der Lebensmittel- und Getränkebranche aus der ganzen Welt. Man plant ein beschleunigtes Wachstum von SanoVita durch Einführung neuer Produkte, Ausbau von Kapazitäten vorhandener Produktionseinrichtungen sowie strategische Erwerbungen und Zusammenschlüsse. Gleichzeitig beabsichtigt Highlander, die Kultur von SanoVita und das Engagement für die höchsten Qualitätsstandards fortzusetzen.

Raluca Nita, geschäftsführende Gesellschafterin von Highlander Partners, kommentierte dies mit den Worten: „Wir sind höchst erfreut, dass SanoVita für unsere zweite Investition in Rumänien in weniger als einem Jahr steht. Wir sind der Überzeugung, dass das Unternehmen signifikante Wachstumsmöglichkeiten besitzt, welche durch vermehrtes Bewusstsein der Verbraucher und Produktinnovation vorangetrieben werden. Dieser Erwerb unterstreicht die Absicht von Highlander, in Firmen mit Marken hoher Qualität zu investieren. Highlander hat sich speziell in der Lebensmittelbranche hervorgetan und wir sind erfreut, unsere Erfahrungen bei SanoVita anwenden zu können."

Die Gründer von SanoVita werden in Partnerschaft mit Highlander tätig sein und das Wachstum der Firma weiterhin unterstützen. „Wir sind sehr angetan davon, mit Highlander zusammenzuarbeiten, die mehrfach gezeigt haben, dass sie sich bei den Firmen in ihrem Portfolio auf den Aufbau langfristigen Wertes konzentrieren. Wir zählen auf Highlander, um SanoVita für die nächste Phase des Wachstums vorzubereiten und dabei die Werte, für welche die Kultur von SanoVita steht, weiter zu pflegen. Mit erweiterter betrieblicher und strategischer Unterstützung werden wir unsere Marktposition weiter ausbauen und die Marke von SanoVita stärken, die auf dem rumänischen Markt bereits beträchtliche Bekanntheit unter den Verbrauchern genießt," sagten die Gründer von SanoVita: Cornel Soare, Ion Dan und Dumitru Dan.

Jeff L. Hull, Präsident und CEO von Highlander Partners, setzte hinzu: „Wir haben große Zuversicht, unsere Fachkenntnis in der Lebensmittelbranche bei SanoVita einzusetzen. Das Unternehmen ist derzeit außerordentlich gut positioniert und wir sind der Überzeugung, dass wir die Marke mit beschleunigter Innovation und einem Ausbau des Vertriebs auf das nächste Niveau bringen können. Wir sind zudem der festen Überzeugung, dass unser Ansatz des ‚Erwerbens und Aufbauens' uns in diesem Sektor Erfolg bescheren wird, wie auch in anderen Regionen der Welt. Bei unserer Suche nach Ergänzungen des Produktportfolios von SanoVita durch weitere Erwerbungen und Zusammenschlüsse zielen wir auf Firmen mit großem Wachstumspotenzial und exzellenter Marken-Equity ab."

Kinstellar agierten als Rechtsberater von Highlander Partners, TS Partners agierten als Finanz- und Steuerberater; RTPR Allen & Overy agierten als Rechtsberater der Gründer von SanoVita.

Informationen zu SanoVita

SanoVita wurde 1995 mit dem Wunsch gegründet, den Lebensstil und die Essgewohnheiten in Rumänien bewusster zu machen und zu ändern. SanoVita ist auf dem rumänischen Markt für gesunde und vegetarische Lebensmittelprodukte einer der wichtigsten Mitspieler und Vorreiter in Kategorien wie Getreideprodukten und Müsli. Derzeit finden sich im Portfolio von SanoVita eine Reihe von Getreideprodukten, gesunder Snacks sowie von Bioprodukten.

Informationen zu Highlander Partners L.P.

Highlander Partners L.P. ist eine private Investmentfirma mit Sitz in Dallas, die ein Anlagevermögen von über 2 Milliarden USD verwaltet. Die Firma konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen bestimmter Zielbranchen, in denen die Geschäftsleitung über hohe Betriebs- und Investitionserfahrung verfügt. Highlander Partners verfolgt bei seinen Investitionen einen Buy-and-Build-Ansatz und erzeugt Mehrwert, indem es Unternehmen hilft, organisch und durch Akquisitionen zu wachsen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.highlander-partners.com

