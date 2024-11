Highstar dévoile la technologie des cellules sans languettes lors du forum allemand des experts en batteries, ce qui permet d'améliorer les performances des batteries.

DARMSTADT, Allemagne, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ -- HIGHSTAR a présenté sa batterie Tabless et sa batterie au sodium lors du Battery Experts Forum en Allemagne, lançant officiellement sa dernière série de cellules Tabless. La conception structurelle révolutionnaire améliore considérablement les performances de la batterie, démontrant des capacités exceptionnelles et un large potentiel d'application.

Innovation technologique, performances exceptionnelles

HIGHSTAR TABLESS CELL SERIES

Lors du forum sur les batteries, M. Zhou, expert en batteries chez HIGHSTAR, a souligné que la conception de la cellule sans languettes abandonnait les structures de languettes traditionnelles en utilisant une approche sans languettes, ce qui améliore considérablement la conductivité et la dissipation de la chaleur, stimulant ainsi les performances globales de la cellule.

La résistance interne de la cellule Tabless est réduite d'environ 70 % par rapport aux cellules traditionnelles, ce qui entraîne une diminution de la température de 35 % en cas de décharge à courant élevé. La durée de vie du cycle est prolongée de 100% par rapport aux cellules traditionnelles.

La cellule Tabless supporte un courant de décharge continu jusqu'à 100A et des décharges par impulsion jusqu'à 200A, avec une résistance interne extrêmement faible qui permet une performance de charge ultra-rapide à 5C, permettant à d'atteindre un état de charge de 80 % en seulement 10 minutes.

En outre, la cellule Tabless présente des performances supérieures à basse température et une sécurité accrue, ce qui la rend adaptée à divers environnements exigeants. Elle est particulièrement idéale pour les scénarios à haut débit tels que les outils électriques, les outils de jardinage et les appareils de nettoyage, offrant ainsi un meilleur choix pour une alimentation électrique performante, stable et fiable.

Perspectives mondiales, leadership sur le marché

Le lancement de la cellule Tabless marque une avancée significative pour HIGHSTAR dans la technologie des batteries, offrant des avantages uniques sur le marché mondial des outils électriques, des appareils électroménagers et des outils électriques industriels. En particulier en Europe, où la demande augmente rapidement en raison des initiatives en matière d'environnement et de développement durable, ces innovations permettront d'améliorer encore les performances des piles au lithium afin de répondre à une plus large gamme d'applications.

Expansion de la ligne de production, avenir prospère

Pour répondre à la demande du marché, la ligne de production de cellules Tabless de HIGHSTAR à l'étranger devrait passer à la phase de production de masse au quatrième trimestre 2025, couvrant à la fois les séries 18650 et 21700, avec un potentiel pour atteindre des ventes de plusieurs milliards d'ici 2026. L'exposition a également présenté les produits sodium-ion innovants de HIGHSTAR adaptés à l'alimentation de secours des onduleurs, au démarrage et à l'arrêt des automobiles, aux deux-roues et au stockage de l'énergie, ce qui a suscité un vif intérêt. HIGHSTAR s'engage à progresser par l'innovation, à fournir des solutions énergétiques efficaces et sûres au marché mondial et à conduire l'industrie vers une nouvelle phase d'amélioration des performances, de la sécurité et de l'efficacité, contribuant ainsi à l'avancement de l'énergie propre au niveau mondial !

