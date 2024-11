Highstar stellt auf dem deutschen Batterie-Expertenforum die Tabless Cell Technology vor und steigert damit die Leistungsfähigkeit der Batterien

DARMSTADT, Deutschland, 16. November 2024 /PRNewswire/ -- HIGHSTAR präsentierte seine Tabless- und Natriumbatterie auf dem Battery Experts Forum in Deutschland und stellte offiziell seine neueste Tabless-Zellenserie vor. Das bahnbrechende Strukturdesign steigert die Batterieleistung erheblich und demonstriert außergewöhnliche Fähigkeiten und ein breites Anwendungspotenzial.

Technologische Innovation, herausragende Leistung

HIGHSTAR TABLESS CELL SERIES

Dr. Zhou, der Batterieexperte von HIGHSTAR, betonte auf dem Batterieforum, dass das Tabless Cell Design die traditionellen Tab-Strukturen durch einen Tabless-Ansatz ersetzt, der die Leitfähigkeit und die Wärmeableitung deutlich verbessert und damit die Gesamtleistung der Zelle erhöht.

Der Innenwiderstand der Tabless-Zelle ist im Vergleich zu herkömmlichen Zellen um ca. 70% reduziert, was zu einer 35%igen Temperatursenkung bei Hochstromentladung führt. Die Zyklusdauer verlängert sich um 100% im Vergleich zu herkömmlichen Zellen.

Die Tabless Cell unterstützt kontinuierliche Entladeströme von bis zu 100A und Impulsentladungen von bis zu 200A, mit einem extrem niedrigen Innenwiderstand, der eine ultraschnelle Ladeleistung bei 5C ermöglicht, wodurch in nur 10 Minuten einen Ladezustand von 80% erreichen kann.

Darüber hinaus zeichnet sich die Tabless-Zelle durch eine überragende Leistung bei niedrigen Temperaturen und eine verbesserte Sicherheit aus, wodurch sie für verschiedene anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Es eignet sich besonders gut für Anwendungen mit hoher Leistungsaufnahme, wie z. B. Elektrowerkzeuge, Gartengeräte und Reinigungsgeräte, und bietet eine bessere Wahl für eine leistungsstarke, stabile und zuverlässige Stromversorgung.

Globaler Ausblick, Marktführerschaft

Die Einführung der Tabless-Zelle stellt für HIGHSTAR einen bedeutenden Durchbruch in der Batterietechnologie dar und bietet einzigartige Vorteile auf dem globalen Markt für Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte und industrielle Elektrowerkzeuge. Vor allem in Europa, wo die Nachfrage aufgrund von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen schnell wächst, werden diese Innovationen die Leistung von Lithiumbatterien weiter verbessern, um ein breiteres Spektrum von Anwendungen abzudecken.

Erweiterung der Produktionslinie, prosperierende Zukunft

Um die Marktnachfrage zu befriedigen, wird HIGHSTARs Produktionslinie für Tabless-Zellen in Übersee voraussichtlich im vierten Quartal 2025 in die Massenproduktion übergehen und sowohl die 18650er als auch die 21700er Serie abdecken, mit dem Potenzial, bis 2026 einen Umsatz in Milliardenhöhe zu erreichen. Auf der Messe wurden auch HIGHSTARs innovative Natrium-Ionen-Produkte vorgestellt, die sich für USV-Backup-Stromversorgung, Start-Stopp-Strom für Autos, Zweiräder und Energiespeicherung eignen und auf großes Interesse stießen. HIGHSTAR bleibt dem innovationsgetriebenen Fortschritt verpflichtet, liefert effiziente und sichere Energielösungen für den globalen Markt und führt die Branche in eine neue Phase verbesserter Leistung, Sicherheit und Effizienz und trägt so zum Fortschritt der globalen sauberen Energie bei!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558775/HIGHSTAR_TABLESS_CELL_SERIES.jpg