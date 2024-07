HIKMICRO 2024 - Premier sommet des entreprises Outdoor - Grandir et explorer ensemble

HANGZHOU, Chine, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- HIKMICRO, leader mondial de l'exploration technologique et de l'innovation sur le marché de l'optique Outdoor, a accueilli des délégués en Chine pour sa première conférence HIKMICRO Global 2024 Overseas Agent Conference (conférence des représentants étrangers) au début du mois de juillet.

La marque pionnière de l'optique de jour et de nuit a accueilli ses partenaires commerciaux internationaux et des représentants des médias du monde entier au siège du Groupe « House of Silk » à Hangzhou pour partager son message « Grow Together, Explore Together » (grandir et explorer ensemble).

Lors de cette conférence, HIKMICRO a révélé les performances de la marque à l'international et sa dernière analyse stratégique pour 2024. Cela a réaffirmé la vision stratégique de HIKMICRO pour poursuivre le développement de la croissance avec son programme « EXPLORE », ainsi que son attachement à travailler ensemble pour soutenir les valeurs commerciales clés basées sur l'innovation technologique, la fiabilité, la convivialité intuitive et l'attention inégalée portée aux besoins de ses clients.

Grow Together - Une référence en matière de leadership dans l'industrie de l'outdoor

Depuis 2016, HIKMICRO a connu une croissance remarquable, grâce à un réseau international de distributeurs bien établi, avec une offre de produits solide, une collaboration étroite et des ressources promotionnelles locales. HIKMICRO est désormais la marque de choix pour d'innombrables chasseurs dans le monde entier et un des leaders de l'industrie mondiale de l'outdoor.

Au cours du sommet, HIKMICRO a dévoilé son analyse des performances export pour 2024. La forte augmentation du chiffre d'affaires confirme une performance exceptionnelle, les clients du monde entier adoptant les technologies de pointe de HIKMICRO. Depuis 2021, la part de marché export de HIKMICRO dans le secteur des activités de plein air a continué de croitre positivement, en mai 2024, la part de marché globale atteignait 35 %. HIKMICRO est devenue la première entreprise d'importation et d'exportation et la première marque d'imagerie thermique en termes de part de marché mondial.

Le directeur de HIKMICRO export, Stefan Li, a déclaré : « C'était merveilleux de réunir l'équipe des partenaires de HIKMICRO du monde entier et de partager notre vision. Grâce aux efforts de tous, nous avons innové sur le marché de la chasse, en progressant ensemble d'un petit pas à un grand pas. La première partie de l'année 2024 a été une période très excitante pour tout le monde et nous sommes impatients de voir cette excellente progression continuer à se développer. Nous voulons voir le monde d'une nouvelle manière avec nos clients et nous nous engageons à amener les produits thermiques du marché de niche au marché de masse ».

Explore Together - Des innovations qui redéfinissent l'activité Outdoor

HIKMICRO a profité de ce sommet pour renforcer son orientation stratégique « Explore » afin de maintenir sa position de leader mondial et de pionnier sur le marché de l'optique outdoor. Les nombreux avantages des dispositifs thermiques de la marque sont aussi bénéfiques le jour que la nuit, et le marché de la chasse diurne jouera un rôle clé dans la prochaine phase de développement de HIKMICRO.

La marque a également dévoilé des plans ambitieux pour le second semestre de l'année, en renforçant son engagement stratégique dans le secteur de la chasse diurne et ses plans d'action pour continuer à approfondir ses canaux de vente et de nouveaux scénarios d'application dans la nature.

L'HABROK 4K et l'ALPEX 4K ont marqué les premiers pas significatifs d'HIKMICRO sur le marché de la chasse diurne. Ce succès ouvre la voie à l'expansion sur le marché des produits diurne de la marque. De nouvelles gammes devraient être mises en marché avant la saison de chasse du mois d'août. Ces dispositifs comprennent à la fois des produits portatifs et des produits de visée. HIKMICRO s'attend à ce qu'ils aient un impact encore plus grand car ils établissent de nouvelles normes pour l'industrie.

HIKMICRO renforce son réseau de coopération

Cette conférence réussie a également permis à HIKMICRO de forger des relations de travail encore plus étroites, en nouant des contacts privilégiés avec nos partenaires clés et les médias du monde entier. Ce niveau de collaboration mondiale, soutenu par de solides canaux de distribution internationaux, facilite l'engagement de HIKMICRO à fournir des produits de haute qualité aux consommateurs outdoor de toute la planète.

Lors de la journée portes ouvertes destinée aux médias, qui s'est tenue le lundi 8 juillet, des délégués du monde entier ont également eu l'occasion de découvrir le centre de recherche et de développement de HIKMICRO. Ils ont pu explorer la puissance brute d'une technologie de pointe et ont découvert l'ADN et l'éthique de la marque HIKMICRO.

« Nous sommes ravis d'avoir pu renforcer nos relations avec nos partenaires mondiaux », a déclaré M. Gerald Chen, General Manager of HIKMICRO Central & Eastern Europe. « Nous tenons à remercier chaleureusement tous les clients présents. Leur alignement avec notre stratégie visant à élargir la portée de HIKMICRO et à offrir des solutions outdoor innovantes à un public plus large est inestimable. Ces partenariats nous permettront de continuer à élargir notre champ d'action et de proposer les solutions innovantes de la marque en matière d'outdoor à une clientèle encore plus large ».

M. Stuart, directeur du distributeur britannique Elite Optical, a ajouté : « Nous sommes fiers de notre partenariat stratégique avec HIKMICRO. Nos entreprises locales et notre réseau de revendeurs clés sont prêts à améliorer encore nos ventes et à renforcer notre pénétration du marché au Royaume-Uni. En tant que partenaire ayant été témoin du développement rapide de HIKMICRO, je ne peux m'empêcher de penser que le pouvoir d'une marque ayant pour valeurs la croissance et l'exploration continue est infini ! Je suis convaincu que nous obtiendrons un effet 1+1>2 tout en positionnant les produits HIKMICRO en vue d'une croissance continue et d'un leadership sur le marché. »

Le directeur de France Top Dealer a ajouté : « Nous sommes vraiment ravis d'élargir notre partenariat avec HIKMICRO. Nous constatons déjà des changements positifs dans le marketing et les ventes grâce à la stratégie de la chasse diurne. Je me sens inspiré par la feuille de route du deuxième semestre 2024 de HIKMICRO et je me réjouis de voir HIKMICRO continuer à explorer le marché de la chasse et apporter de nombreuses nouvelles innovations en cours de route. Nous partageons les engagements clés de cette marque internationale en matière de qualité, d'innovation et de satisfaction des besoins des clients ».

Tous les participants au sommet ont déclaré que cette expérience leur avait permis de mieux comprendre les produits et la vision de HIKMICRO après avoir passé plusieurs jours immergés dans la culture de la marque. En découvrant la marque en personne et de l'intérieur, ils ont pu se faire une idée précise de l'identité réelle et de la vision de HIKMICRO.

Gagnant-gagnant - La coopération est la voie du développement à long terme de HIKMICRO

La réunion de l'équipe internationale de HIKMICRO a été extrêmement bénéfique pour toutes les parties - pour le partage d'informations, l'apprentissage des produits et des technologies et, ce qui est tout aussi important, pour apprendre à se connaître. Nous sommes impatients de renouveler l'expérience l'année prochaine, où nous prévoyons de partager des développements encore plus surprenants.

