HIKMICRO fait passer à l'exploration de jour et de nuit au niveau supérieur avec le nouveau CONDOR et la nouvelle lunette ZOOM 2.0 THUNDER

HANGZHOU, Chine, 21 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'éthique d'explorateur de HIKMICRO a placé la marque en position de leader mondial de l'optique de vision thermique et numérique de jour et de nuit. À la pointe de l'industrie, ses monoculaires, ses jumelles, ses lunettes, etc., peuvent s'appliquer à différents scénarios.

La philosophie de HIKMICRO est de toujours être un explorateur à la recherche d'une technologie de niveau supérieur. La vision de la marque HIKMICRO est de faire passer la technologie d'imagerie thermique et numérique de la niche au grand public.

NOUVEAUX HORIZONS

L'exploration de nouvelles opportunités commerciales a déjà permis à la marque HIKMICRO d'entrer dans de nombreux nouveaux domaines. HIKMICRO vise à offrir une expérience d'observation en plein air exceptionnelle pour tous, dans des domaines tels que l'observation et la préservation des animaux, la recherche et le sauvetage, la sécurité et la marine. Les explorations de HIKMICRO illuminent vraiment le monde extérieur et en font un environnement plus sûr et plus clair, permettant ainsi aux utilisateurs de se rapprocher de la nature comme jamais auparavant.

CHASSE AMÉLIORÉE

L'exploration de HIKMICRO a donné lieu à une réinvention complète de l'optique dans le domaine de la chasse, avec des appareils thermiques permettant aux chasseurs de profiter d'une expérience de plein air entièrement immersive à toute heure.

HIKMICRO ne cesse d'explorer de nouvelles façons d'améliorer l'expérience de chasse. Les chasseurs peuvent partager leurs triomphes via l'application HIKMICRO SIGHT, en jumelant leur appareil à leur smartphone pour prendre des photos et des vidéos. La technologie d'imagerie thermique de HIKMICRO franchit les frontières visuelles pour offrir la meilleure expérience de chasse.

LES PRIORITÉS CLÉS DE HIKMICRO

HIKMICRO s'est engagé à explorer les technologies de pointe, et les priorités de la marque se situent dans trois domaines clés. Le premier est la qualité d'image : le détecteur de 20 mK de haute qualité, l'algorithme avancé et l'affichage ultra-clair fourniront une image nette et instructive dans toutes les conditions de lumière et de météo. Deuxièmement, la fiabilité est obtenue grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et à des techniques de confection rigoureuses pour fournir des produits robustes et très stables. Troisièmement, l'ergonomie est une priorité absolue, et HIKMICRO s'efforce de comprendre les besoins de l'utilisateur final pour s'assurer que nos produits sont simples et agréables à utiliser.

Les développements pionniers pour l'amélioration de la qualité d'image comprennent une stratégie d'ajustement adaptatif de la cartographie en niveaux de gris et une technologie d'extraction des détails à plusieurs échelles. En conséquence, les appareils HIKMICRO affichent les images les plus réelles et les plus naturelles, même en utilisant le zoom numérique, amélioré par la fonction ZOOM Pro qui offre une visualisation en mode zoom super nette avec une reconnaissance remarquable des détails.

Les appareils HIKMICRO offrent une ergonomie exceptionnelle grâce à des caractéristiques telles que des batteries remplaçables et une durée d'utilisation extrêmement longue. La facilité d'utilisation est améliorée grâce à un fonctionnement intuitif avec des fonctions comme la disposition intelligente des boutons et la conception ergonomique pour l'expérience utilisateur la plus confortable possible.

La fiabilité ultime est le résultat du contrôle rigoureux de la qualité de HIKMICRO. Cela comprend des essais incessants de résistance aux chocs, d'imperméabilité à l'air, de température de fonctionnement maximale et minimale, d'imperméabilisation, de torsion de l'objectif et d'intégrité physique.

Les deux dernières nouveautés de HIKMICRO s'appuient sur l'engagement de la marque à l'égard de la qualité d'image, de la fiabilité et de l'ergonomie, et font passer ces trois concepts au niveau supérieur.

LE MONOCULAIRE THERMIQUE CONDOR DE HIKMICRO

Le CONDOR de HIKMICRO devrait être le monoculaire thermique le plus populaire sur le marché. Son puissant détecteur thermique à haute sensibilité (NETD < 20 mK) saisit les plus petits détails afin de permettre une observation détaillée et une identification claire des objets cibles et des arrière-plans dans diverses conditions météorologiques et de luminosité. Ce haut niveau de performance est accru par un télémètre laser qui donne des indications de distance précises de 10 m à 1 000 m avec une précision de +/- 1 m. Il s'agit d'informations essentielles pour un positionnement précis des tirs et une chasse sûre et sans cruauté.

L'algorithme d'image spécialement conçu par HIKMICRO offre une qualité d'image inégalée. Image Pro garantit une optimisation maximale de l'image numérique et offre un rendu de haute qualité des objets cibles et de l'arrière-plan. Zoom Pro permet de présenter des images ultra-nettes avec des détails incomparables, même en utilisant le zoom.

Une attention particulière a été accordée à l'ergonomie de la conception du CONDOR afin d'en optimiser la facilité d'utilisation. Il en résulte un appareil compact en matériau doux et respectueux de la peau et avec une conception de prise en main unique qui permet de le tenir confortablement pour une expérience d'utilisation optimale. Un boîtier robuste en alliage de magnésium assure une fiabilité à long terme dans un cadre léger conçu pour résister à une utilisation intensive dans des environnements difficiles. Le CONDOR est même équipé d'un cache-objectif magnétique anti-perte qui se place et se retire silencieusement pour assurer une protection simple et efficace de l'objectif SDLC.

L'expérience de l'utilisateur du CONDOR est encore améliorée par une portée de détection maximale de 2 600 m. Toutes ces caractéristiques ont été intégrées dans un petit monoculaire qui ne pèse que 386 g.

Une gamme complète de quatre modèles de CONDOR différents ont été soigneusement conçus et équipés de fonctionnalités et de caractéristiques variées pour s'assurer qu'ils excellent dans leurs scénarios respectifs. Par exemple, le CH35L, qui est le mieux adapté aux conditions de champ ouvert, est équipé d'une lentille F1.0 de 35 mm avec un grossissement de 3,5-28x, tandis qu'en haut de la gamme, le CQ50L excelle dans les conditions de champ et de forêt et possède une lentille F1.0 de 50 mm et un grossissement de 3-24x.

LA LUNETTE THUNDER ZOOM 2.0 QUI VOIT TOUT

La THUNDER ZOOM 2.0 DE HIKMICRO est la première lunette 20 mK équipée d'un zoom optique au monde. Elle assure une précision remarquable sans perte de qualité d'image, même à des niveaux de grossissement élevés.

Le zoom optique de la THUNDER ZOOM 2.0 marque un important progrès des lunettes de ce type et permet de surmonter les problèmes précédemment associés à la pixellisation à grossissement élevé. L'objectif à grande ouverture avec une capacité de double champ de vision, en passant d'une caméra à l'autre, assure une expérience de visionnement exceptionnelle.

Pour une ergonomie simple et sans complication, une interface utilisateur améliorée et facile à utiliser avec un menu rapide permet un fonctionnement rapide et facile. Sa taille compacte, sa conception légère et sa stabilité améliorée garantissent une utilisation confortable sur le terrain et sa confection robuste avec une grande résistance aux chocs garantit des années de fiabilité.

EXPLORER L'AVENIR

Expliquant la vision d'avenir de HIKMICRO, le directeur général de l'entreprise a déclaré : « HIKMICRO est en tête de son industrie dans le domaine de l'optique de vision thermique et numérique de jour et de nuit. Notre objectif est de continuer à explorer afin de continuer à repousser les limites et à faire œuvre de pionniers dans notre domaine d'expertise. Notre quête d'innovation technologique n'est pas une fin en soi. Nous sommes motivés par le désir de créer les meilleurs produits pour répondre aux besoins de nos clients. Notre engagement à l'égard de la qualité de l'image, de la fiabilité et de l'ergonomie signifie que lorsque les personnes choisissent HIKMICRO, ils choisissent le meilleur. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2251883/CONDOR_Introduction.mp4

SOURCE HIKMICRO