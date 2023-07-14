Hiksemi, PCIe 4.0 SSD FUTURE Serisi'ni piyasaya sürerken, 7450MB/S yeni nesil Gaming SSDs'ye öncülük ediyor

News provided by

Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd.

14 Jul, 2023, 03:22 ET

HANGZHOU, Çin, 14 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- Nihai depolama ürün ve çözümlerinin küresel tedarikçisi olarak, Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd.(" Hiksemi"), tüketicilerin talebini karşılamak için sürekli keşiflerde bulunmayı ve icatlar yapmayı taahhüt eder.

Dijital veri depolamada SSD'lerin ana akım teknoloji olarak ortaya çıktığını gören Hiksemi, zengin teknik deneyime sahip PCIe 4.0 SSD'ler alanında tüm çabayı gösterdi. Yakın zamanda Hiksemi, PC tutkunları, oyuncular ve içerik yaratıcıları için tasarlanmış yüksek performanslı PCIe 4.0 SSD, FUTURE Series'i piyasaya sürdü.

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Aynı ismindeki FUTURE (GELECEK) gibi bu seri, sınırları aşmak ve geleceği kucaklamak için doğmuştur. FUTURE SSD daha hızlı, daha güçlü performans ve daha yüksek kapasiteye sahip ve kullanıcıları oyun eğlencesi ve içerik oluşturma dünyasında daha da güçlü hale getiriyor

Daha Yüksek Hız 

7450MB/S'ye kadar maksimum ardışık okuma hızı; oyun başlatma, ekran yükleme ve dosya erişiminin hızını ve akıcılığını önemli ölçüde artırabilir.

FUTURE SSD'nin yeteneklerini göstermek için Hiksemi, 2TB modelini CrystalDiskMark yazılımı üzerinde test etmiştir. Test sonucu şekilde gösterilmektedir, ardışık okuma hızı 7450MB/s'yi aşıyor. Buna ek olarak, PS5'e yükledikten sonra dosya aktarım hızı ve oyun yükleme hızı önemli ölçüde daha da hızlanıyor. Bu mükemmel hız ve performansı yansıtmak için yeterlidir.

Daha Güçlü Performans 

Yüksek performanslı bant genişliği ve çıktı sağlamak için özelleştirilmiş ana kontrolör, gelişmiş işlem teknolojisi ve DRAM-less tasarımını benimser.

Isı dağılımı açısından, yeni nesil grafen ısı emici daha iyi ısı kontrolünü garanti eder. Dayanıklılık açısından, MTBF (Arızalar Arasındaki Ortalama Süre) 2 milyon saate kadar ulaşabilir ve 5 yıllık garanti hizmeti kullanıcılara daha fazla kullanıcılara daha fazla güvence sağlar.

Daha Büyük Papasite 

4 TB'ye kadar çeşitli kapasite seçeneklerine sahip kompakt M.2 2280 tek taraflı PCB tasarımı PS5, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve diğer cihazların genişleme ihtiyaçlarını iyi karşılayabilir.

Bilgi teknolojisinin sürekli gelişimi ve büyük verinin artmasıyla birlikte, depolama cihazlarının hızı ve kapasitesine daha yüksek talepler yöneltilmektedir. Hiksemi gibi markaların çabalarıyla tüketiciler SSD ürünlerini daha iyi performans, daha yüksek hız, daha yüksek kapasite ve daha iyi maliyet etkinliğiyle satın alabilir. Hiksemi, Ar-Ge kaynaklarına yatırım yapmayı, tedarik zincirini iyileştirmeyi ve tüketici talebine dayalı teknoloji ve ürün yinelemelerini gerçekleştirmeyi sürdürecek ve depolama sektörünün gelişimine öncülük edecek gelişmekte olan bir güç olmaya gayret edecektir.

Resmi Web Sitesi: https://www.hiksemitech.com/en/hiksemi.html
Facebook: https://www.facebook.com/HiksemiTech
Instagram: https://www.instagram.com/hiksemiglobal/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/82583667/admin/feed/posts/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBih-UaitGLm4IcPGDtgRvg
Twitter: https://twitter.com/hiksemi

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2144162/1.jpg

SOURCE Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd.

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Hiksemi Launches PCIe 4.0 SSD FUTURE Series, 7450MB/S Leads The Next Generation Of Gaming SSDs

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