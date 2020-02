Hikvision aide la mine de charbon de Jiangzhuang à créer un environnement de travail avec « zéro accident » grâce à sa technologie vidéo intelligente

Ce sont certains des défis auxquels fait face la mine de charbon de Jiangzhuang dans la province du Shandong en Chine, qui couvre une zone souterraine de 43 kilomètres carrés et produit plus de 1,8 million de tonnes de charbon chaque année. La priorité pour l'équipe de direction de la mine est la sécurité des travailleurs et les pratiques de travail et de production sont surveillées 24 heures par jour pour minimiser les risques d'accident.

Kong Qingwei, directeur du bureau d'affectation de la mine de charbon de Jiangzhuang, a déclaré : « Nous avons besoin de réagir immédiatement face aux situations dangereuses dans la mine, qu'elles soient causées par des facteurs environnementaux, des machines peu performantes ou des employés qui ne suivent pas les procédures de travail autorisées. »

Même si la mine investit fortement dans la formation et l'équipement de sécurité pour les travailleurs, son système de surveillance vieillissant a rendu difficile le suivi de santé et de sécurité dans des zones clés de la mine. « Notre système de surveillance précédent nous obligeait à surveiller environ 30 écrans, 24 heures par jour, avec bien souvent une qualité d'image inférieure à ce qui serait optimal causée par des conditions de faible éclairage ou de pollution lumineuse », explique Kong Qingwei. « Cela a rendu notre travail extrêmement difficile et fatigant et cela a également eu des répercussions sur notre capacité à répondre aux questions de sécurité suffisamment rapidement. »

Optimiser la sécurité des travailleurs avec la technologie vidéo intelligente d'Hikvision

Afin de remédier à ses problèmes de santé et de sécurité, la mine de charbon de Jiangzhuang a mis en place un système intelligent de surveillance vidéo et de contrôle d'Hikvision.

La solution d'Hikvision prend en charge une qualité d'image très nette, même dans des conditions de faible éclairage ou dans les endroits où la pollution lumineuse est créée par des lumières ou des bandes réfléchissantes. Cette qualité et cette clarté de l'image garantissent que les risques cachés puissent être identifiés plus rapidement et facilement, ce qui permet à l'équipe de sécurité de réagir plus rapidement et de protéger les travailleurs dans tous les secteurs de la mine.

En plus de l'amélioration des capacités d'imagerie, les caméras Hikvision intègrent des technologies d'apprentissage en profondeur pour identifier et répondre aux risques pour la santé et la sécurité dans la mine, automatiquement et en temps réel. Plus précisément, les caméras peuvent identifier lorsque les employés s'écartent des procédures de travail approuvées et envoyer des alertes à l'équipe de sécurité afin de s'assurer que le personnel peut être déployé avant que des accidents ne se produisent.

Par exemple, les travailleurs ont l'interdiction de trop s'approcher des treuils quand ils sont au travail en raison de risques de sécurité, mais cela est difficile à contrôler avec des caméras vidéo traditionnelles. « Le nouveau système d'Hikvision améliore la sécurité des travailleurs en surveillant les zones autour des treuils et autres appareils, et par l'envoi d'alertes si les employés s'en approchent trop », explique Kong Qingwei.

Améliorer la santé et la sécurité des travailleurs grâce à des perspectives pratiques en temps réel

Au cours des trois premiers mois de fonctionnement, le nouveau système d'Hikvision a identifié plus de 30 écarts par rapport aux procédures d'exploitation sécuritaires. Zhang Liu, ingénieur en chef adjoint à la mine de charbon de Jiangzhuang, a déclaré : « Dans le passé, bon nombre de ces risques de sécurité pouvaient passer inaperçus. Cependant, le système d'Hikvision nous a permis d'identifier tous les incidents en temps réel et de prendre des mesures immédiates afin de protéger nos travailleurs, ce qui est un résultat véritablement satisfaisant pour nous. »

Proposer une amélioration continue des procédures de sécurité

En plus d'alerter l'équipe concernant les risques de sécurité potentiels en temps réel, le système d'Hikvision enregistre également les détails de tout incident de sécurité pour analyse ultérieure.

« Le système d'Hikvision permet la capture avec précision des écarts par rapport aux procédures de travail sûres et prend en charge des fonctionnalités de relecture et de téléchargement », a déclaré Zhang Liu. « Nous pouvons utiliser les perspectives que nous enregistrons pour proposer une amélioration continue des procédures de sécurité et, à terme, soutenir notre vision d'une mine à ''zéro accident'' », a-t-il ajouté.

Répondre aux exigences de sécurité spécifiques à l'industrie minière

La solution d'Hikvision est configurée pour prendre en charge des applications de sécurité spécifiques à l'exploitation minière, telles que la surveillance constante des niveaux d'eau de surface dans différents secteurs de la mine.

« Un suintement constant issu des formations rocheuses signifie que les eaux de surface peuvent s'accumuler dans différentes zones de la mine, ce qui est un problème en termes d'éventuelles inondations, de dégâts à l'infrastructure et de risques pour la sécurité des travailleurs », a déclaré Zhang Liu. « Grâce au système d'Hikvision, nous pouvons constamment gérer les niveaux d'eau de surface et prendre des mesures pour régler les problèmes qui surviennent avant que l'eau ne dépasse les limites de sécurité », a-t-il ajouté.

En plus de la gestion des eaux de surface, la solution d'Hikvision permet l'amélioration de la sécurité dans d'autres secteurs potentiellement dangereux de la mine, y compris les tunnels inclinés qui sont utilisés pour le transport du charbon et d'autres matériaux sous terre. « Le système d'Hikvision est comme un ''œil'' intelligent pour nous dans tous les secteurs de la mine, qui nous aide à identifier les problèmes de sécurité potentiels en temps opportun et de façon précise et à constamment protéger nos travailleurs », explique Kong Qingwei.

Améliorer l'efficacité de l'équipe de sécurité

Avec des alertes automatisées pour toutes sortes de menaces de sécurité potentielles, l'équipe de sécurité peut être bien plus efficace, sans avoir à surveiller constamment les images vidéo. « Au lieu d'observer des images à l'aspect granuleux sur 30 écrans, nous pouvons maintenant passer une plus grande partie de notre temps à répondre à des incidents, assister les travailleurs et assurer leur sécurité », a déclaré Zhang Liu. « C'est un exemple classique de la façon dont l'automatisation peut aider à améliorer la sécurité dans les mines, tout en réduisant les charges de fatigue associées à la surveillance manuelle d'écrans. »

Le système de surveillance et de contrôle d'Hikvision est déployé à la mine de charbon de Jiangzhuang

La technologie d'apprentissage en profondeur identifie les risques en temps réel, même dans des conditions de faible visibilité

30 incidents de sécurité ont été détectés et traités dans les trois premiers mois

L'analyse des incidents permet l'amélioration continue des procédures de sécurité

L'équipe de sécurité consacre moins de temps à surveiller des écrans et plus de temps à répondre aux menaces de sécurité

L'analyse des données d'incidents du système d'Hikvision permet l'amélioration continue des procédures de sécurité et prend en charge la stratégie « zéro accident » de la mine

