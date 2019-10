Hikvision anuncia resultados financeiros do 3T de 2019: 23,12% de crescimento em relação ao ano anterior

Durante o período do 1T-3T, a Hikvision acumulou uma renda operacional total de RMB 39,84 bilhões, representando um crescimento de 17,86% em relação ao ano anterior.

O crescimento da receita foi estável e robusto durante os três primeiros trimestres de 2019, com um aumento consecutivo a cada trimestre.

A Hikvision acredita que há uma crescente demanda de segurança e oportunidades de crescimento tanto no mercado chinês quanto exterior, e se esforçará continuamente para proporcionar produtos e serviços para todos os clientes e parceiros em todo o mundo.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é uma provedora líder mundial de produtos e soluções de segurança. Contando com uma ampla e altamente capacitada equipe de P&D, a Hikvision fabrica um pacote completo de produtos e soluções abrangentes para uma ampla gama de mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision amplia seu alcance até os setores de tecnologia inteligente para o lar, automação industrial e eletrônica automotiva a fim de atingir sua visão de longo prazo. Os produtos da Hikvision também proporcionam inteligência comercial para os usuários finais, que podem permitir operações mais eficientes e um maior sucesso comercial. Comprometida com a máxima qualidade e segurança de seus produtos, a Hikvision encoraja os parceiros a tirar proveito dos diversos recursos de segurança cibernética que ela oferece, incluindo o Hikvision Cybersecurity Centre. Para mais informações, visite-nos em www.hikvision.com.

