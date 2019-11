Hikvision fornece câmeras de alta resolução para a observação de pandas no Zoológico de Moscou

"A audiência da transmissão on-line, lançada em julho, já chegou a quase um milhão de pessoas, e esse número aumenta a cada dia. No entanto, as câmeras anteriores instaladas no pavilhão não forneciam vídeos de alta resolução nem imagens a cores à noite. Atualmente, graças aos nossos colegas da Hikvision, existe essa oportunidade. Já substituímos algumas câmeras antigas pelas modernas e, agora, os visitantes do Zoológico de Moscou e o público da Internet do mundo todo podem ver nossos incríveis filhotes, Ruyi e Dingding, inclusive à noite. Agradecemos aos nossos parceiros chineses por essa oportunidade", afirmou Svetlana Akulova.

De acordo com ela, as novas câmeras também permitirão que os zoólogos observem os pandas à noite e registrem qualquer alteração em seu comportamento, o que é muito importante para a pesquisa, conservação e reprodução dessa espécie única.

Como parte da cerimônia de doação, a realização de um exame dos pandas por um criador foi capturada pelas novas câmeras em uma transmissão ao vivo. Pessoas do mundo todo puderam ver como Ruyi escala as balanças para se pesar, mostra os dentes para o exame físico e estica o pé sem medo para tirar sangue; essas imagens maravilhosas também estão disponíveis on-line.

"Os pandas gigantes são muito amáveis e pacíficos, são um dos principais símbolos da China e, geralmente, são associados a confiança, gentileza e harmonia. A Hikvision está comprometida a desenvolver esses valores na empresa. Em conjunto com a prestadora de serviços de nuvem Trassir, que ajuda a organizar a transmissão, estamos muito felizes por um número tão grande de pessoas ter a oportunidade de se familiarizar com os pandas Ruyi e Dingding e por poder ajudar a protegê-los com nossas tecnologias líderes no setor", afirmou Libbo Feng.

Também é importante mencionar que as câmeras instaladas incluem a moderna câmera ColorVu. Graças a sua tecnologia inovadora, os amantes dos pandas do mundo todo poderão observar os animais on-line em alta resolução e a cores 24 horas por dia! Agora, os visitantes poderão até aprender mais sobre as atividades noturnas dos pandas.

A Hikvision tem o compromisso de proteger o meio ambiente e apoia de maneira ativa projetos e iniciativas internacionais para proteger animais raros. A Hikvision usa produtos e soluções inovadores para apoiar pesquisas e iniciativas ambientais e da rica biodiversidade. Este ano, na região de Amur, foram instaladas câmeras da Hikvision em ninhos de cegonhas brancas orientais, uma das aves mais raras do extremo leste da Rússia. Com a ajuda das câmeras, ornitólogos e o público on-line testemunharam o nascimento de 14 cegonhas brancas orientais e o momento do seu primeiro voo.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é uma das principais fornecedoras de soluções e produtos de segurança do mundo. Com uma ampla e qualificada equipe de P&D, a Hikvision fabrica um conjunto completo de produtos e soluções abrangentes para uma grande variedade de mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision estende seu alcance aos setores de tecnologia doméstica inteligente, automação industrial e eletrônica automotiva para alcançar sua visão de longo prazo. Os produtos da Hikvision também oferecem uma poderosa inteligência de negócios para os usuários finais, o que possibilita operações mais eficientes e maior sucesso comercial. Comprometida com a máxima qualidade e segurança dos seus produtos, a Hikvision estimula os parceiros a aproveitarem seus variados recursos de segurança cibernética, inclusive o Hikvision Cybersecurity Centre. Para obter mais informações, acesse www.hikvision.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1036533/Panda_banner_Hikvision.jpg

FONTE Hikvision

Related Links

http://www.hikvision.com



SOURCE Hikvision