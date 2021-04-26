Hikvision опубликовала финансовые результаты за 2020 год и I квартал 2021 года

По итогам I квартала 2021 года выручка Hikvision составила 13,99 млрд юаней – на 48,36% больше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Чистая прибыль за первый квартал увеличилась на 44,99% и составила 2,17 млрд юаней.

Одним из ключевых направлений компании является научно-исследовательская деятельность. В 2020 году Hikvision инвестировала в разработку новых технологий и решений 6,38 млрд юаней. В течение последних нескольких лет компания постепенно увеличивала долю инвестиций в R&D в общем объеме капиталовложений: 7,62% в 2017 году, 8,99% в 2018, 9,51% в 2019 и 10,04% в 2020 году.

Несмотря на экономические и социальные трудности в 2020 году активно развивались новые технологии, на базе которых компания Hikvision реализовала большое количество проектов, особенно в направлении термометрии и интеллектуальной видеоаналитики для подсчета посетителей, детекции средств индивидуальной защиты и других задач по обеспечению безопасности в условиях пандемии. Большой рост также показал сегмент комплексных решений и единых программных платформ для управления как системами безопасности, так и в целом всей ИТ-инфраструктурой на объектах. Для Hikvision это приоритетные направления развития, в которых компания будет продолжать наращивать свою экспертизу и разрабатывать новые технологические решения, отвечающие самым разным запросам рынка и его вертикалей.

Информация о компании Hikvision

Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеомониторинга и безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранную сигнализацию, программное обеспечение, интеллектуальная аналитика. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning. Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru.

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SOURCE Hikvision Digital Technology