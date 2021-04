Hikvision publie ses résultats financiers pour l'exercice 2020 et le premier trimestre 2021

En 2020, Hikvision a encore augmenté ses investissements en recherche et développement, affichant des dépenses de 6,38 milliards de yuans. Le ratio des dépenses dans ce domaine n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années, passant de 7,62 % en 2017 à 8,99 % en 2018, à 9,51 % en 2019 et à 10,04 % en 2020.

L'innovation technologique a été au cœur du développement réussi de l'entreprise, et Hikvision continuera de proposer des technologies, des solutions et des produits plus novateurs pour aider à accroître la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la durabilité au sein des collectivités, des entreprises et des sociétés à l'échelle mondiale.

Alors que de nouvelles incertitudes externes ont émergé en 2020, Hikvision a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires et des fournisseurs du monde entier afin de maintenir la stabilité et l'intégrité de sa chaîne d'approvisionnement, d'améliorer ses processus de fabrication intelligents, d'optimiser l'efficacité de la livraison et d'assurer la fiabilité du développement commercial.

À propos de Hikvision

Hikvision est un fournisseur de solutions IoT dont la vidéo est la principale spécialité. Entourée d'une grande équipe d'experts R&D hautement qualifiés, Hikvision propose une gamme complète de produits et de solutions pour de nombreux marchés verticaux. En dehors du domaine de la sécurité, Hikvision étend sa portée aux secteurs de la domotique, de l'automatisation industrielle et aux industries électroniques automobiles pour atteindre son objectif à long terme. Les produits Hikvision fournissent également aux utilisateurs finaux une puissante intelligence commerciale qui leur permet d'améliorer l'efficacité de leurs opérations et d'assurer un plus grand succès commercial. Soucieuse de garantir la plus grande qualité et sécurité de ses produits, Hikvision encourage ses partenaires à profiter de ses nombreuses ressources en cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site Web à l'adresse suivante www.hikvision.com .

