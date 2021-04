Hikvision publikuje wyniki finansowe za cały rok 2020 i za pierwszy kwartał 2021 roku

Hikvision przedstawił również wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. Przychody wyniosły 13,99 mld RMB, co oznacza wzrost o 48,36% rok do roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom firmy w pierwszym kwartale wyniósł 2,17 mld RMB, co stanowi wzrost o 44,99% rok do roku.