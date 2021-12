Hikvision przedstawia innowacyjną technologię zabezpieczeń, obejmującą sześć imponujących modernizacji bezpieczeństwa dla małych firm

. Dzięki temu mogą kontrolować dostęp pracowników, dostawców i innych gości – z dowolnego miejsca, całkowicie za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą również wykorzystywać terminal MinMoe, jako ekonomiczne, bezkontaktowe rozwiązanie do rejestracji czasu pracy.

terminala do rozpoznawania twarzy Hikvision MinMoe

do rozróżniania osób i pojazdów od innych ruchomych obiektów, takich jak spadające liście czy ulewny deszcz. Pozwala to właścicielom firm i kierownikom na zminimalizowanie liczby fałszywych alarmów w celu obniżenia kosztów i skupienia wysiłków na szybszym reagowaniu na rzeczywiste zagrożenia.

Wyraźne rejestrowanie wideo w kolorze, także w niemal całkowitych ciemnościach



Technologia

firmy Hikvision zapewnia małym i średnim firmom pełnokolorowy obraz przy natężeniu oświetlenia na poziomie nawet 0,0005 luksa, co odpowiada światłu gwiazd w bezksiężycową noc. Tego typu obrazy charakteryzują się znacznie większą ilością szczegółów, co ułatwia identyfikację sprawców, a materiał dowodowy do późniejszego wykorzystania jest zapisany w znacznie lepszej jakości niż w przypadku standardowych kamer.