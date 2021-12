Hikvision dévoile une technologie de sécurité abordable avec six améliorations de sécurité impressionnantes pour les petites entreprises

Parker Li, directeur du département de planification marketing chez Hikvision, déclare : « Cet ensemble de technologies astucieuses aide les petites entreprises partout dans le monde à maximiser leur sécurité et à réduire les charges de travail et les coûts connexes. Qui plus est, ils donnent aux propriétaires d'entreprise la liberté de surveiller la sécurité de n'importe où, ce qui leur permet d'avoir l'esprit tranquille lorsqu'ils ne peuvent pas être sur place. »

Principaux avantages pour les petites entreprises

Le nouveau portefeuille de « technologies de sécurité intéressantes » d'Hikvision offre 6 avantages clés aux propriétaires et gestionnaires de petites entreprises :

Contrôle d'accès à distance à tout moment

Ce qui permet aux propriétaires d'entreprise ou aux managers d'ouvrir des portes à distance en utilisant notre Terminal de reconnaissance faciale MinMoe Hikvision. Cela leur permet de contrôler l'accès pour les employés, les fournisseurs et les autres visiteurs – depuis n'importe quel endroit, le tout via un appareil mobile. Les petites entreprises peuvent également utiliser notre terminal MinMoe comme une solution rentable de gestion du temps et des présences sans contact.



Alarmes d'intrusion automatisées, sans faux positifs

Le système AcuSense utilise des caméras compatibles permettant de différencier les personnes et les véhicules des autres objets en mouvement comme les feuilles mortes ou les fortes pluies. Cela permet aux propriétaires et aux gestionnaires d'entreprises de minimiser les fausses alertes afin de réduire les coûts, et de concentrer leurs efforts sur une intervention plus rapide face aux menaces réelles à la sécurité.



Alarmes lumineuses et sonores pour avertir les intrus

Notre solution AcuSense Live-Guard utilise des alarmes lumineuses et sonores pour dissuader les intrus avant qu'ils ne pénètrent sur le site d'une entreprise. Les propriétaires ou gestionnaires d'entreprise peuvent également enregistrer des messages audio personnalisés à diffuser via les caméras de sécurité pour renforcer la sécurité.



Enregistrement vidéo net et en couleur, même dans l'obscurité quasi totale

La technologie Hikvision ColorVu offre aux petites et moyennes entreprises une imagerie couleur, même jusqu'à 0,0005 lux, ce qui est l'équivalent de la lumière des étoiles lors d'une nuit sans lune. Les images couleur offrent beaucoup plus de détails, ce qui facilite l'identification des auteurs et augmente la qualité des preuves pour une utilisation ultérieure.



Installation et gestion simples pour les caméras de sécurité et les alarmes

Nos systèmes d'alarme sans fil intérieurs et extérieurs de la série AX PRO sont nativement intégrés aux caméras Hikvision. Cette pré-intégration permet aux propriétaires ou gestionnaires d'entreprise de mettre en place des solutions de sécurité extrêmement rapidement et facilement, et de les gérer à partir d'une seule console, sans avoir besoin de systèmes séparés pour les alarmes et les caméras.



Surveillance de sécurité mobile, où que vous soyez

En installant Hik-Connect sur leurs appareils mobiles, les propriétaires et gestionnaires d'entreprise peuvent surveiller les alarmes et les séquences de tous les appareils Hikvision connectés dans leur système. Ainsi, ils peuvent avoir un accès complet aux flux vidéo en temps réel, aux notifications d'événements, et plus encore, qu'ils soient chez eux ou en vacances au soleil.

Pour en savoir plus sur notre « kit de sécurité » des technologies de sécurité intéressantes pour les petites entreprises , veuillez consulter notre site Web.

