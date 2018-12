Hikvision s'associe à Green River pour protéger la population menacée d'oies à tête barrée

La source du fleuve Yangtsé et le lac Bender dans l'ouest de la Chine représentent un habitat naturel de haute altitude pour l'oie à tête barrée sauvage. Bien que cette zone soit une terre inhabitée située à 4 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle sert de refuge pour des espèces animales rares. Menacé par le braconnage et le vol de leurs œufs, le nombre d'oies à tête barrée dans cette région a une fois chuté à environ 1 000 individus. En 2012, Green River a lancé son programme de surveillance et de protection de l'oie à tête barrée, avec un suivi et une protection en continu des oiseaux et de l'environnement local.

Plus tôt cette année, Green River a commencé à utiliser les caméras de sécurité d'Hikvision pour surveiller et protéger les oies à tête barrée. Des dizaines de sites d'observation d'oiseaux ont été installés pour mettre en place une solution de surveillance 24 heures sur 24 et par tous temps dans cette région sauvage de haute altitude. Hikvision a fourni la technologie vidéo qui réduit le besoin de patrouille classique avec personnel ainsi que les effets négatifs associés des activités humaines sur les habitats des oiseaux. Green River utilise le matériel Hikvision pour diffuser de la vidéo de haute définition en direct à des audiences en ligne, afin de les sensibiliser à propos de la nécessité de protéger toutes sortes d'animaux sauvages, y compris l'oie à tête barrée.

Le 6 décembre 2018, Green River et Hikvision ont signé un protocole d'entente (PE) pour poursuivre leur collaboration en 2019. Hikvision développera des caméras vidéo personnalisées qui seront utilisées dans les habitats de haute altitude des oies à tête barrée. La société continuera à soutenir Green River en utilisant le traitement de l'image avancé, le stockage des données et la technologie de transmission pour s'assurer que l'organisation peut recueillir et traiter des données sur les espèces sauvages. Tout cela sert à garantir la biodiversité et la durabilité dans la région source du fleuve Yangtsé.

« Le bien-être public et la protection de l'environnement profitent des apports d'applications de haute technologie dans le monde entier. En particulier, la technologie vidéo contribue énormément aux efforts de protection des espèces sauvages. De plus, Hikvision possède les outils, ainsi que la volonté d'aider », a déclaré Yang Xin, fondateur et président de Green River. « La signature de ce protocole d'entente n'est qu'un début. À l'avenir, nous collaborerons afin de promouvoir la recherche et la conservation, et nous utiliserons les nouvelles technologies pour dévoiler la beauté de la biodiversité ».

Hikvision est surtout connu comme un fournisseur de matériel de sécurité utilisé pour contribuer à sécuriser des entreprises, des communautés et des familles. Cependant, comme en témoigne sa collaboration avec Green River, le matériel de sécurité d'Hikvision peut également être utilisé pour protéger notre monde naturel. Faisant remarquer que la technologie vidéo d'Hikvision a été utilisée dans plusieurs projets de protection de l'environnement, Cai Changyang, le directeur général adjoint d'Hikvision, a déclaré que la société est heureuse de promouvoir la protection et la conservation de l'environnement.

« Au cours des dernières années, Hikvision a accumulé une expérience précieuse et un savoir-faire technique en matière de protection de l'environnement avec la technologie vidéo. Nous nous sommes engagés dans les programmes de protection des pandas, des tigres de Sibérie et à présent des oies à tête barrée. Mais il y a encore un long chemin à faire », a dit Cai Changyang. « Nous continuerons également d'explorer de nouvelles technologies à l'avenir pour apporter notre propre contribution au développement durable de la planète. »

Veuillez voir la vidéo à propos de la protection de l'oie à tête barrée, intitulée « Let the world see more hope of life » (laisser le monde voir plus d'espérance de vie).

