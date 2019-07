Hillstone incrementa o StoneOS para lidar com os últimos desafios da segurança cibernética

SANTA CLARA, Califórnia, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, líder em prestação de serviços que envolvem soluções para Segurança Corporativa e Gestão de Riscos, lança hoje uma atualização de seu sistema operacional, o StoneOS 5.5R7, com o acréscimo de maior suporte à segurança da IoT, para oferecer às empresas ainda maior proteção da ponta à nuvem, em um cenário de constante mudança em segurança cibernética.

Entre os destaques da atualização, há mais de 100 novos recursos, como:

Melhor postura de segurança para IoT com proteção para câmeras IP interligadas e NVRs.

Operações de políticas mais simplificadas para reduzir drasticamente a sobrecarga administrativa por meio de assistência, análise e gestão de políticas.

Relatórios sólidos para diversos fins, para melhor compreensão e visualização de dados, com modelos flexíveis, baseados nas necessidades da empresa e tipo de destino.

"A última versão do StoneOS, a 5.5R7, traz recursos fundamentais que oferecem visibilidade, inteligência e proteção em toda a rede, inclusive para os dispositivos IoT conectados", comentou Tim Liu, CTO e cofundador da Hillstone Networks. "Com as redes cada vez mais conectadas, fica cada vez mais complexo garantir a segurança da rede e de seus ativos críticos – desde a visibilidade até a gestão e operações. Este novo lançamento traz mais visibilidade e simplifica a sobrecarga operacional para os administradores."

Segurança é vigilância constante, e nossas soluções continuam a evoluir para que fiquemos sempre acima da curva. Além da segurança para IoT e dos recursos descritos acima, da manutenção de uma plataforma voltada para o futuro, o StoneOS oferece uma diversidade de outros recursos com o objetivo de proporcionar a experiência ideal para os usuários ao passo em que melhora toda a postura da empresa em relação à segurança. Acesse a página do StoneOS para obter mais informações sobre o lançamento.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de Segurança Corporativa e Gestão de Riscos da Hillstone Networks oferecem visibilidade, inteligência e proteção, para garantir que as empresas possam ter uma visão abrangente, uma compreensão profunda e consigam agir com rapidez contra ameaças cibernéticas. Reconhecidas pelos analistas de maior renome e utilizadas por empresas de todo o mundo, as soluções da Hillstone protegem a empresa da ponta à nuvem, ao passo em que elevam o custo total da propriedade. Para saber mais, acesse www.hillstonenet.br.com.

