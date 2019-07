Hillstone Networks es incluida en la Gartner Market Guide 2019 para sistemas de detección y prevención de intrusiones

SANTA CLARA, California, 17 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, un proveedor líder de soluciones de seguridad y gestión de riesgos en redes para empresas, anunció hoy que ha sido incluida como Proveedor Representativo en la publicación Gartner Market Guide para sistemas de detección y prevención de intrusiones* por su solución Network Intrusion Prevention System (NIPS) (Sistema de prevención de intrusiones en redes). Hillstone considera que esta inclusión es testimonio de la amplitud de su alcance en el mercado para proyectar su visión de seguridad que funciona.

El dispositivo NIPS de Hillstone opera en línea y a la velocidad máxima de transmisión, recopilando todo el tráfico de la red y llevando a cabo una inspección profunda de los paquetes del tráfico. También aplica reglas basadas en varias metodologías, entre las que se incluyen análisis de anomalías de protocolo, análisis de firmas, entorno de sandbox en nube y las técnicas más avanzadas en aprendizaje automático, como Detección de Conductas Anómalas (ABD, por Abnormal Behavior Detection) y Detección Avanzada de Amenazas (ATD, por Advanced Threat Detection), para bloquear amenazas. El NIPS de Hillstone puede instalarse en la red para inspeccionar el tráfico que ha quedado sin detectar por las soluciones perimetrales, y forma parte integral de los sistemas de seguridad de las redes por su capacidad de protección de alto desempeño, sin compromisos y mejor en su clase, y escenarios de instalación amplios y flexibles.

La solución NIPS de Hillstone emplea una tecnología de detección basada en conductas de próxima generación, además de la detección tradicional basada en firmas para capturar a los hackers en las distintas etapas del modelo cyber kill chain", comenta Timothy Liu, CTO y cofundador de Hillstone Networks. "Sabemos que con la solución NIPS con IA de Hillstone, las organizaciones pueden lidiar mejor con los ataques avanzados y las amenazas internas, mejorar su postura de ciberdefensa y reducir los riesgos de ciberataques e intromisiones".

*Fuente: Gartner, Market Guide for Intrusion Detection and Prevention Systems, Craig Lawson, John Watts, 1 de julio de 2019

Gartner no respalda a ninguno de los proveedores, productos ni servicios descritos en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner constituyen las opiniones de la organización de investigaciones de Gartner, y no deben interpretarse como manifestaciones de hechos. Gartner no asume responsabilidad por ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, lo que incluye cualquier garantía de valor comercial o de idoneidad para un propósito determinado.

Acerca de Hillstone Networks

Las soluciones de seguridad y gestión de riesgos en redes para empresas de Hillstone Networks proporcionan visibilidad, inteligencia y protección para asegurar que las empresas puedan ver en forma integral, comprender exhaustivamente y actuar con rapidez contra las ciberamenazas. Reconocidas por analistas líderes y con la confianza de empresas globales, las soluciones de Hillstone cubren la empresa desde el borde a la nube, mejorando al mismo tiempo el costo total de adquisición. Para conocer más, visite www.hillstonenet.com.

