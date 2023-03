Himiway kündigt die Einführung drei neuer Elektrofahrräder für 2023 an: das tragbare Mini-Fahrrad, das City-Pendlerfahrrad und das Dual-Akku-Mountainbike

„Unsere neuen Modelle bieten verschiedene Optionen für Fahrradfahrer, die unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben haben", so ein Vertreter von Himiway. „Wir streben danach, E-bikes für alle Menschen zugänglicher zu machen, und diese neuen Modelle sind ein Schritt in diese Richtung. Himiways neue Markenmission ist es, jedem Einzelnen die Freiheit zu ermöglichen, die das Reisen mit dem E-Bike bietet."

Das Himiway Pony tragbareelektrische Mini-Fahrrad ist eine aufregende neue Ergänzung der Himiway-Produktlinie. Das kompakte und leichte Design dieses Fahrrads wurde in Reaktion auf Rückmeldungen jüngerer Fahrer entwickelt, die ein tragbareres Elektrofahrrad für den Weg zur Arbeit und das Reisen in Städten wollten. Das Pony verfügt über einen leistungsstarken 300-Watt-Motor und erfordert kein Pedalieren, wodurch es einfach zu transportieren und zu verwenden ist. Es verfügt auch über eine einstellbare Sitzhöhe für maximalen Komfort. Das Fahrrad ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich und kann zu einem Preis von 599 $ vorbestellt werden, der reguläre Preis liegt bei 649 $.

Das Himiway Rambler elektrische City-Pendlerfahrrad ist auf Vielseitigkeit und Leistung ausgelegt, mit einem leistungsstarken 48-Volt-Akku mit 720 Wattstunden und einem 500-Watt-Motor. Außerdem gibt es eine Version mit hydraulischen Bremsen für mehr Sicherheit. Das Rambler hat eine beeindruckende Reichweite von bis zu 88 km (55 Meilen) und ist damit ideal für Langstreckenfahrten. Das Fahrrad ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und ist für 1299 US-Dollar in der mechanischen Bremsenversion, für 1499 US-Dollar in der hydraulischen Bremsenversion und für 2199 US-Dollar in der Mittelmotor- und hydraulischen Version erhältlich.

Das Himiway Rhino Dual-Akku-Elektromountainbike ist das ultimative Fahrrad für Fahrer, die nach Leistung und Reichweite streben. Mit einem leistungsstarken 750-Watt-Motor und einem Dual-Akku-System kann das Rhino beeindruckende Reichweiten von bis zu 128 km (80 Meilen) erreichen, wodurch es ideal für lange Mountainbike-Touren ist. Außerdem verfügt das Fahrrad über hydraulische Bremsen für mehr Sicherheit. Das Rhino ist in zwei Farben erhältlich und kostet 2699 $ bzw. 3999 $ für die 1000-Watt-Version mit mittlerem Antrieb.

„Wir verpflichten uns, erstklassige Produktqualität und höchste Kundenzufriedenheit zu bieten und unsere soziale Verantwortung wahrzunehmen", fügte der Vertreter hinzu. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere neuen Modelle dazu beitragen werden, dass mehr Menschen die Freude am E-Bike entdecken und zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft beitragen."

Informationen zu Himiway

Himiway wurde 2017 mit der Vision gegründet, das beste Outdoor-Raderlebnis für Radfahrer auf der ganzen Welt zu bieten. Ihre Mission ist es, Radfahrernthusiasten und Umweltschützern auf umweltfreundliche Weise ein neues Lebensgefühl zu ermöglichen. Das Unternehmen ist schnell gewachsen und hat Niederlassungen und Kunden in Nordamerika und Europa.

