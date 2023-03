Himiway onthult drie nieuwe elektrische fietsen voor 2023, waaronder de Portable Mini Bike, City Commuter Bike en Dual-Battery Mountain Bike

"Onze nieuwe modellen bieden verschillende opties voor fietsers die verschillende behoeften en voorkeuren hebben", aldus een vertegenwoordiger van Himiway. "We streven ernaar om e-bikes toegankelijker te maken voor alle mensen en deze nieuwe modellen zijn een stap in die richting. Himiways nieuwe merkmissie is om elke persoon in staat te stellen om te genieten van de vrijheid die e-bikes bieden."

De Himiway Pony Portable Electric Mini Bike is een spannende nieuwe toevoeging aan de Himiway-lijn. Het compacte en lichtgewicht ontwerp van deze fiets werd ontwikkeld op basis van feedback van jongere fietsers die een meer draagbare e-bike wilden voor woon-werkverkeer en verplaatsingen in de stad. De Pony heeft een krachtige motor van 300 watt en er hoeft niet te worden getrapt, waardoor hij gemakkelijk te vervoeren en te gebruiken is. Hij wordt ook geleverd met een verstelbare zithoogte voor maximaal comfort. De fiets is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren en heeft een pre-orderprijs van $ 599, met de normale prijs van $ 649.

De Himiway Rambler Electric City Commuter Bike is ontworpen voor veelzijdigheid en kracht, met een krachtige batterij van 48 volt en 720 wattuur en een motor van 500 watt. Hij heeft ook een versie met hydraulische remmen voor meer veiligheid. De Rambler heeft een indrukwekkend bereik tot 89 kilometer, waardoor hij ideaal is voor woon-werkverkeer over lange afstanden. De fiets is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren en kost $ 1299 voor de versie met mechanische remmen, $ 1499 voor de versie met hydraulische remmen en $ 2199 voor de mid-drive- en hydraulische versie.

De Himiway Rhino Dual Battery Electric Mountain Bike is de ultieme fiets voor fietsers die op zoek zijn naar prestaties en een groot bereik. Met een krachtige motor van 750 watt en een dubbel batterijsysteem heeft de Rhino een indrukwekkend bereik van maximaal 129 kilometer, waardoor hij perfect is voor lange bergtochten. De fiets heeft ook hydraulische remmen voor meer veiligheid. De Rhino is verkrijgbaar in twee kleuren en kost $ 2699 en $ 3999 voor de mid-driveversie van 1000 W.

"We zijn toegewijd aan het leveren van eersteklas productkwaliteit, superieure klanttevredenheid en het nakomen van onze sociale verantwoordelijkheid", voegde de vertegenwoordiger eraan toe. "Wij zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe modellen meer mensen zullen helpen om de geneugten van e-biking te ontdekken en zullen bijdragen tot een groenere, duurzamere toekomst."

Over Himiway

Himiway werd opgericht in 2017, met de visie om fietsers over de hele wereld de beste outdoorfietservaring te bieden. Hun missie is om fietsliefhebbers en milieu-activisten een milieuvriendelijke manier te bieden om een nieuwe levensstijl te ontdekken en ervan te genieten. Het bedrijf is snel gegroeid, met vestigingen en klanten in Noord-Amerika en Europa.

Ga voor meer informatie naar himiwaybike.com

Contact: [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=zUxIwj-4Lk0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2035160/20230316_163318.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2035159/Himiway_new_logo_Logo.jpg

SOURCE Himiway Electric Power LLC