Hindman reclama la posición pole para Acura en Lime Rock Park

Acura NSX GT3 Evo de Meyer Shank Racing

Nada menos que cinco pilotos estuvieron a la cabeza del registro de horarios de GTD en la sesión clasificatoria de 15 minutos de esta mañana, con Hindman reclamando por fin la posición pole en su octava vuelta. Es la tercera posición pole de la temporada para el nativo de Nueva Jersey, que afirma que Lime Rock es su pista "de casa", tras triunfos en la posición pole de GTD en Sebring y Watkins Glen. Hindman y el copiloto Mario Farnbacher tienen actualmente una ventaja de 19 puntos en el campeonato de GTD antes de la sexta carrera de hoy de la temporada.

En el segundo MSR Acura, Christina Nielsen se clasificó en el undécimo puesto en el Acura NSX GT3 Evo que compartirá con la copiloto Katherine Legge en la carrera de hoy, con su tiempo de clasificación de 52.059 segundos solo seis décimas de segundo más lento que Hindman.

Acura Team Penske

Como una de dos carreras en el cronograma de 2019 presentando clases GT de IMSA (GTD y GTLM), la categoría Prototipo no fue parte del fin de semana de IMSA en Lime Rock Park. Los Acura ARX-05 de Team Penske regresarán al Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar para la próxima carrera programada, el 2 y el 3 de agosto en Road America en Elkhart Lake, Wisconsin.

Dónde verla

La cobertura televisiva de US Network en el mismo día desde Lime Rock Park empieza a las 9:30 p.m. hora de verano del Este (EDT) en la NBC Sports Network. La cobertura completa de bandera a bandera también estará disponible en NBCSports.com y en la NBC Sports App con autenticación de NBCSN, empezando a las 3 p.m. EDT.

Cita

Trent Hindman (Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing) ganador de la posición pole en la clase GTD, su tercera posición pole en el IMSA GTD de 2019: "Muchas gracias a los amigos de Meyer Shank Racing. Creo que los hice sufrir en el calentamiento [la sesión de práctica antes de la clasificación], solo porque estaba tratando de sacarle al auto hasta la última onza de rendimiento antes de clasificar. Salimos del calentamiento y todo se sentía realmente bien, así que era como 'hay mucha presión, tengo que hacerlo, no hay excusa si no lo hacemos', de manera que estoy feliz de haber salido bien. De nuevo, todo esto se debe al trabajo del equipo de Meyer Shank Racing, HPD y Acura. Todos me ayudaron a hacer esto hoy, y agradezco de verdad lo que hicieron por mí. Estoy muy agradecido de ser parte de un gran equipo".

