Hinduja Tech fait l'acquisition de Drive System Design et renforce son leadership dans l'industrie mondiale de la mobilité électrique

Drive System Design possède des centres d'ingénierie au Royaume-Uni et aux États-Unis et fournit des services d'ingénierie haut de gamme aux industries de l'automobile, des véhicules commerciaux, des véhicules hors route, de la défense et de l'aviation

Cette acquisition permet à Hinduja Tech d'étendre ses services de mobilité électrique du développement à la production

Drive System Design continuera d'être une entité indépendante au sein de la société Hinduja Tech et du groupe Hinduja

CHENNAI, Inde, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Hinduja Tech (HT), une société de services d'ingénierie d'envergure internationale, a fait l'acquisition de Drive System Design (DSD), une société de conseil en ingénierie primée et de renommée mondiale, connue pour le développement de solutions innovantes pour les systèmes de propulsion électrifiés. DSD fournit actuellement des services d'ingénierie avancés aux industries de l'automobile, des véhicules commerciaux, des véhicules hors route, de la défense et de l'aviation, depuis ses sites au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie.

Hinduja Tech Acquires Drive System Design

Grâce à cette acquisition, Hinduja Tech pourra fournir des capacités de conception et de développement de systèmes de propulsion électrifiés de bout en bout, renforçant ainsi sa position en matière de conception et de développement de véhicules complets.

« L'acquisition de Drive System Design est une étape importante dans le parcours de croissance de Hinduja Tech au sein du secteur de la mobilité électrique. DSD se concentre sur la technologie futuriste des groupes motopropulseurs (GMP) depuis sa création il y a plus de 15 ans et dispose d'une infrastructure de pointe au Royaume-Uni et aux États-Unis », a déclaré Kumar Prabhas, PDG de Hinduja Tech. « Ces deux marchés disposent de talents d'ingénierie de haut niveau et mènent la transition vers la mobilité électrique. Alors que la demande en la matière augmente, la combinaison des forces des sociétés HT et DSD permettra d'offrir les meilleures solutions de mobilité électrique sur le marché mondial. »

La position de HT dans le secteur des services d'ingénierie externalisés a rapidement évoluée, avec plus de 70 clients dans le monde. De plus, l'entreprise vise à accélérer son développement pour répondre à la demande croissante en matière de mobilité électrique. Avec l'acquisition de DSD, HT disposera de laboratoires de conception et d'essai de pointe et de capacités d'ingénierie avancées au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« Nous pensons que HT est le bon partenaire à avoir à nos côtés actuellement, et nous voyons cela comme une formidable opportunité sur le long terme ainsi que pour les capacités étendues de DSD », a déclaré Mark Findlay, PDG de Drive System Design. « En rejoignant la famille HT, DSD pourra accroître sa portée grâce au modèle commercial mondial de HT et à son expertise en matière de développement et d'intégration de véhicules complets. C'est un complément idéal aux capacités d'ingénierie avancées de DSD en matière de transmission, de chaîne cinématique, de conception de moteurs, d'électronique de puissance et de simulation. »

À propos de Hinduja Tech

Hinduja Tech, qui fait partie du conglomérat mondial d'entreprises d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, Hinduja Group, est un fournisseur de solutions intégrées d'ingénierie de produits et de technologies numériques pour l'industrie de la mobilité, avec un modèle de livraison mondial éprouvé. En sa qualité de partenaire de choix, Hinduja Tech travaille avec des organisations automobiles de premier plan (OEM et fournisseurs Tier X) et des acteurs qui révolutionnent la mobilité aux États-Unis, en Inde, au Mexique, au Canada, en Europe, en Chine et au Japon. Le groupe Hinduja est présent dans plus de 38 pays et compte environ 200 000 employés. Le groupe Hinduja est très présent dans les secteurs de l'ingénierie et de la fabrication de véhicules commerciaux.

Emplacements des bureaux de HT dans le monde : États-Unis, Inde, Mexique, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Chine et Roumanie

À propos de Drive System Design

Drive System Design (DSD) est une société de conseil en ingénierie primée, spécialisée dans la conception, le développement et le contrôle des futurs systèmes de transmission et de chaîne cinématique. DSD possède une vaste expérience en matière de collaboration avec les équipementiers et les sous-filiales du monde entier dans la conception de nouvelles technologies et la résolution de problèmes afin de rendre leur produit supérieur à la concurrence. La société dispose d'une infrastructure de conception, d'analyse, de contrôle et de test, ainsi que de l'expertise et des compétences en gestion de projet nécessaires pour mener à bien des projets dans des délais serrés. Travaillant en étroite collaboration avec ses clients par le biais de ses centres techniques aux États-Unis et au Royaume-Uni, la société Drive System Design est reconnue comme le principal expert mondial en matière de réorganisation de la chaîne cinématique, qui se traduit par une amélioration significative de l'efficacité énergétique des véhicules hybrides et électriques.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1961453/Hinduja_Tech_DSD_Acquisition.jpg

SOURCE Hinduja Tech