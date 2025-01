Hinen prezentuje swoją ofertę podczas targów ENEX 2025: przywództwo w nowej erze inteligentnego zarządzania energią

KIELCE, Polska, 28 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- 27. Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX 2025 odbędą się w dniach 18-19 lutego 2025 roku w ośrodku wystawienniczym Targi Kielce. Jako najbardziej wpływowe targi energetyczne w Polsce i Europie Wschodniej, ENEX 2025 przyciągnie ponad 350 wystawców i 20 tysięcy profesjonalnych zwiedzających, w tym deweloperów projektów energetycznych, inwestorów i dostawców technologii. Podczas tego wydarzenia firma Hinen Polska zaprezentuje na stoisku 3-A12 swoje najnowsze kompleksowe rozwiązania RESS z serii A Hinen, które wnoszą wkład w globalną transformację energetyczną.

Hinen to showcase at ENEX 2025 Hinen A Series All-in-one Ress: Redefining Home Energy Management

Tradycyjne metody zarządzania energią stopniowo ujawniły liczne wady, takie jak poważne marnotrawstwo energii, konieczność wykonywania uciążliwych operacji manualnych i słaba stabilność systemu. Aby sprostać tym wyzwaniom, seria A Hinen otworzyła nową erę doświadczeń energetycznych dzięki innowacyjnym funkcjom i przyjaznej dla użytkownika obsłudze. Korzystając z dedykowanej aplikacji Hinen, użytkownicy mogą nie tylko inteligentnie zarządzać zasilaniem gospodarstwa domowego, ale także optymalizować zużycie energii, uzyskując zautomatyzowaną kontrolę i oszczędność energii.

Kluczowe zalety kompleksowych urządzeń RESS

zaawansowane algorytmy sterowania : zintegrowane, zaawansowane algorytmy gwarantujące wydajną pracę systemu i maksymalne wykorzystanie energii;

: zintegrowane, zaawansowane algorytmy gwarantujące wydajną pracę systemu i maksymalne wykorzystanie energii; wydajne zarządzanie energią : monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym, inteligentne planowanie zasobów mocy i optymalizacja zużycia energii;

: monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym, inteligentne planowanie zasobów mocy i optymalizacja zużycia energii; interfejs przyjazny użytkownikowi : dzięki aplikacji Hinen użytkownicy mogą łatwo zarządzać zasilaniem w gospodarstwie domowym lub firmie, ciesząc się prostą i intuicyjną obsługą;

: dzięki aplikacji Hinen użytkownicy mogą łatwo zarządzać zasilaniem w gospodarstwie domowym lub firmie, ciesząc się prostą i intuicyjną obsługą; płynna integracja z pompami ciepła : płynna integracja z pompami ciepła i innymi dużymi urządzeniami dla zwiększenia ogólnej wydajności systemu;

: płynna integracja z pompami ciepła i innymi dużymi urządzeniami dla zwiększenia ogólnej wydajności systemu; doskonałe funkcje bezpieczeństwa: dostęp do wielu funkcji zabezpieczających, w tym ochrony przed przeładowaniem, niedostatecznym ładowaniem i zwarciem; odporność na kurz i wodę IP65 oraz skuteczne działanie w ekstremalnych temperaturach (w zakresie od -20°C do +60°C). Certyfikaty CB, CE, UKCA oraz potwierdzające zgodność z innymi międzynarodowymi standardami; 10-letnia gwarancja bezusterkowego użytkowania.

Rozwiązania stworzone z myślą o zapotrzebowaniu na ogrzewanie w Polsce w okresie zimowym

W Polsce i Europie Wschodniej zapotrzebowanie na ogrzewanie zimą jest duże i trwa przez dłuższy czas, zazwyczaj od grudnia do lutego, a w niektórych regionach przeciąga się nawet do czterech miesięcy. Połączenie serii A Hinen i pomp ciepła stanowi idealne rozwiązanie, które pozwoli sprostać temu wyzwaniu:

inteligentne zarządzanie obciążeniem : automatyczna aktywacja pompy ciepła na podstawie wydajności paneli słonecznych i wstępnie ustawionych wartości SOC baterii pozwala zużyć nadmiar energii elektrycznej i zapewnić maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej;

: automatyczna aktywacja pompy ciepła na podstawie wydajności paneli słonecznych i wstępnie ustawionych wartości SOC baterii pozwala zużyć nadmiar energii elektrycznej i zapewnić maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej; gwarancja stabilnego zasilania: w przypadku przerw w dostawie prądu lub niestabilnych warunków sieciowych seria A Hinen może zapewnić zasilanie awaryjne, gwarantując ciągłość pracy domowych systemów elektrycznych.

Praktyczne zastosowanie

System serii A Hinen zastosowany w gospodarstwie domowym nie tylko pozwala znacznie zmniejszyć zużycie energii, ale także wyraźnie poprawia wydajność i oszczędność zużycia energii:

bieżące zarządzanie energią : energia elektryczna generowana przez panele słoneczne jest wykorzystywana bezpośrednio przez gospodarstwo domowe, a nadwyżki energii są przechowywane w akumulatorach do wykorzystania w nocy lub w przypadku awarii zasilania;

: energia elektryczna generowana przez panele słoneczne jest wykorzystywana bezpośrednio przez gospodarstwo domowe, a nadwyżki energii są przechowywane w akumulatorach do wykorzystania w nocy lub w przypadku awarii zasilania; automatyczne przełączanie w deszczowe dni : w przypadku ciągłych opadów deszczu lub niewystarczającej produkcji energii słonecznej system automatycznie przełącza się na zasilanie sieciowe lub uruchamia generator w celu naładowania akumulatorów, zapewniając stabilne zasilanie gospodarstwa domowego;

: w przypadku ciągłych opadów deszczu lub niewystarczającej produkcji energii słonecznej system automatycznie przełącza się na zasilanie sieciowe lub uruchamia generator w celu naładowania akumulatorów, zapewniając stabilne zasilanie gospodarstwa domowego; inteligentna dystrybucja obciążenia: w przypadku nadmiaru mocy system aktywuje pompy ciepła lub inne duże urządzenia, optymalizując wykorzystanie energii.

Seria A Hinen oferuje zaawansowany i inteligentny model zarządzania energią w domu, zapewniając użytkownikom wydajne, energooszczędne i zautomatyzowane rozwiązanie z zakresu zasilania energią. Dzięki wygodnym ustawieniom aplikacji Hinen, użytkownicy mogą w łatwy sposób zarządzać zasilaniem domu lub firmy oraz pracą dużych urządzeń, optymalizując planowanie i wykorzystanie energii. Wybór Hinen oznacza wejście w bardziej inteligentną, ekologiczną i ekonomiczną przyszłość zarządzania energią w gospodarstwach domowych. Hinen serdecznie zaprasza wszystkich do odwiedzenia stoiska 3-A12 podczas targów w Kielcach, aby poznać trendy i możliwości w przyszłości branży energetycznej.

Hinen

Grupa Hinen to notowana od 2004 r. spółka giełdowa (kod giełdowy: 300787), która znana jest z dużego potencjału produktowego, intensywnych działań badawczo-rozwojowych i technologii produkcyjnej. Hinen New Energy, spółka należąca do grupy, koncentruje się na badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży rozwiązań do magazynowania energii dla gospodarstw domowych. Jest to jedna z niewielu firm w branży ze zintegrowanymi możliwościami badawczo-rozwojowymi w zakresie falowników i akumulatorów do magazynowania energii. Hinen angażuje się w urzeczywistnienie idei niezależności energetycznej domów na całym świecie. Aby lepiej obsługiwać międzynarodowy rynek, firma Hinen otworzyła oddziały na całym świecie, które świadczą profesjonalne usługi dostosowane do potrzeb rynków lokalnych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2606148/Hinen_showcase_ENEX_2025.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2606149/Hinen_A_Series_All_in_one_Ress_Redefining_Home_Energy_Management.jpg