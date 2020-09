HiPhi X bringt das erste programmierbare und kundenspezifisch anpassbare Matrix-Beleuchtungssystem mit PML- und ISD-Modulen auf den Markt

PML ist mit einer eingebauten elektronischen Steuereinheit (ECU) ausgestattet, die einen Chipsatz enthält, der in der Lage ist, die Scheinwerferlampe und ihre Mikrospiegel direkt zu steuern. Wenn die Infrarotkamera einen Fußgänger oder ein Fahrzeug erkennt, berechnet das Steuergerät auf der Grundlage seiner intelligenten Algorithmen innerhalb von Millisekunden eine Lösung. Durch Veränderung des Winkels der Mikrospiegel werden der Strahlengang und die Helligkeit des Lichts verändert, wodurch eine mehr oder weniger adaptive Beleuchtung ermöglicht wird, die letztlich für ein sichereres Fahren sorgt. Der HiPhi X ist das erste Modell in der Branche, das Infrarot-Nachtsichttechnologie und intelligente Scheinwerfer auf diese Weise kombiniert. Dank der leistungsstarken Nachtsichtfähigkeit kann die PML Objekte und Personen mit größerer Präzision erkennen und die Fahrbahn weiter ausleuchten. Der HiPhi X kann bis zu sechs Objekte, darunter Fußgänger und Fahrzeuge, in einem Umkreis von 400 Metern bei Nacht gleichzeitig in Echtzeit erfassen.