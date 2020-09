HiPhi X lance le premier système d'éclairage matriciel programmable et personnalisable avec modules ÉMP et ASI

L'ÉMP est équipée d'une unité de contrôle électronique (UCÉ) intégrée qui contient une puce capable de contrôler directement la lampe et ses micro-rétroviseurs. Lorsque la caméra infrarouge détecte un piéton ou un véhicule, l'UCÉ calcule une solution en millisecondes à partir de ses algorithmes intelligents. La trajectoire et l'intensité de la lumière sont modifiées en changeant l'angle des micro-rétroviseurs, permettant ainsi un éclairage plus ou moins adaptatif qui, en fin de compte, assure une conduite plus sûre. Le HiPhi X est le premier modèle de l'industrie à combiner de cette façon la technologie de vision nocturne infrarouge à des projecteurs intelligents. La puissante capacité de vision nocturne permet à l'ÉMP de détecter les objets et les personnes avec plus de précision et permet d'éclairer davantage. Le HiPhi X peut détecter jusqu'à six entités, simultanément et en temps réel, notamment les piétons et les véhicules, dans un rayon de 400 mètres la nuit.

Le mécanisme qui commande l'éclairage et les rétroviseurs fait appel à la tension électrique plutôt que les méthodes hydraulique ou mécanique traditionnelles. Cela permet une vitesse et une précision accrues et améliore la durée de vie utile du système. L'ÉMP permet également la projection de textes, d'images et de vidéos. Les projections peuvent être fournies pour divers cas d'utilisation, y compris des spectacles de lumières de festivals, des images d'utilisateur personnalisables ou des films.

Grâce à son architecture axée sur l'humain unique, le HiPhi X permet aux utilisateurs de programmer leurs phares. Ils peuvent les personnaliser à l'aide de l'interface de modification ou de l'application mobile. L'architecture axée sur l'humain permet également de recevoir des mises à jour en direct.

L'ÉMP permet aux phares de s'adapter en fonction de la vitesse du véhicule, en passant automatiquement d'un mode d'éclairage à l'autre, parmi les quatre suivants : standard bas, urbain élevé, standard élevé et faisceau élevé. Il peut également détecter les conditions routières et s'adapter à six caractéristiques d'éclairage uniques, à savoir la trajectoire du véhicule, la prévision de la trajectoire, l'avertissement de sortie de voie, l'alerte de changement de voie.

Le HiPhi X utilise un système révolutionnaire de refroidissement liquide pour éliminer efficacement la chaleur excédentaire. Le système d'éclairage du véhicule continue ainsi de fonctionner normalement, même avec des températures extérieures extrêmes allant de -40 degrés jusqu'à 100 degrés Celsius.

Le HiPhi X déploie également le premier ASI de production de masse au monde. Le véhicule comprend quatre matrices DEL formées de 1712 DEL chacune, une sur chaque coin. L'éclairage interactif intelligent de l'ASI est conçu avec des éléments graphiques interactifs dynamiques pour sept situations de conduite principales, à savoir l'avertissement de collision frontale, l'avertissement de collision arrière, l'indicateur de virage en U, le moniteur d'état de recharge, le rappel de verrouillage du véhicule, le moniteur de stationnement automatique de commande à distance et le rappel de céder le passage aux piétons.

Le HiPhi X sera lancé ce mois-ci au Salon de l'automobile de Pékin, et la production est prévue pour la fin de 2020, tandis que la livraison commencera en 2021.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique avec une construction hybride légère en acier et en aluminium, avec des cuirs durables à base de plantes et des matériaux recyclables plus durables.

À propos de Human Horizons

Human Horizons s'est engagée à produire des technologies de mobilité intelligentes innovantes et de pointe, ainsi que des véhicules intelligents orientés vers l'avenir, à échelle industrielle. De plus, Human Horizons construit des technologies de transport intelligentes et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront davantage la mobilité humaine.

