Este programa exclusivo potencia las ofertas para los compradores de vivienda con una velocidad inimaginable

CHICAGO, 22 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Guaranteed Rate, líder en préstamos hipotecarios y servicios financieros digitales, anunció hoy el lanzamiento Hipoteca HOY Mismo,1 que consiste en la aprobación de un préstamo en menos de 24 horas. Esta idea innovadora en el sector amplía el compromiso de larga data de Guaranteed Rate de brindar un proceso de financiación rápido, eficiente y de vanguardia a los prestatarios. Este programa se implementó por primera vez para un grupo selecto de clientes en 2022, y generó $1.1 mil millones en volumen de préstamos cerrados. Hoy, Hipoteca HOY Mismo se lanza a nivel nacional con una cartera de tipos de préstamos y ofertas mucho más amplia, que incluyen compra y refinanciamiento; un 72 % del negocio conforme de la empresa* reúne los requisitos para el programa.

Hipoteca HOY Mismo: Guaranteed Rate aprueba un préstamo en menos de 24 horas

"Guaranteed Rate es conocida por revolucionar el sector hipotecario y facilitar el proceso de compra de vivienda con innovaciones como la primera hipoteca digital que lanzamos en 2015", dijo el presidente y director ejecutivo de Guaranteed Rate, Victor Ciardelli. "Hoy, estamos cambiando el juego nuevamente con Hipoteca HOY Mismo. Los clientes esperan que los servicios sean rápidos y fáciles, Hipoteca HOY Mismo ofrece exactamente eso, con tecnología de avanzada y un proceso totalmente eficiente".

Las personas que compran su primera vivienda se encuentran en una desventaja real en el mercado de viviendas actual, especialmente cuando se enfrentan a compradores con efectivo que representan el 28 % de las compras de viviendas†. Hipoteca HOY Mismo nivela el campo de juego, y les brinda a todos la gran ventaja de la que disfrutan los compradores con efectivo: la velocidad.

Los agentes de bienes raíces también se benefician del poder de Hipoteca HOY Mismo. Con la llegada de la temporada de ventas de primavera y el inventario cerca de mínimos históricos, Hipoteca HOY Mismo es una herramienta esencial para que un comprador y un agente aceleren los cierres exitosos en lo que podría convertirse en un mercado de vendedores. Cuando los compradores usan Hipoteca HOY Mismo, junto con la aprobación PowerBid2, la carta de preaprobación totalmente respaldada de Guaranteed Rate, sus ofertas compiten fuertemente con los compradores que pagan todo en efectivo.

Hipoteca HOY Mismo no solo ayuda a más prestatarios a obtener la vivienda que desean, sino que les permite obtener $250 de descuento solo por presentar la documentación requerida en ocho horas. Para recibir este crédito, los compradores tan solo deben acceder a su cuenta a través de la plataforma Hipoteca Digital de Guaranteed Rate (otra tecnología innovadora lanzada en 2015), firmar de manera electrónica el paquete de solicitud inicial y luego cargar la documentación solicitada en el mismo día. Después de presentar esta información, Guaranteed Rate valida los ingresos, la garantía, los activos y el crédito antes de emitir la aprobación para cerrar la operación. Con la hipoteca en el mismo día, los compradores pueden cerrar una operación en tan solo 10 días.3

Hasta la fecha, Guaranteed Rate ha entregado más de 3,300 aprobaciones en un día por un total de $1.1B, todo mientras mantiene un puntaje neto de promotores (NPS, por sus siglas en inglés) de 9.7 desde el lanzamiento del programa. Este año, los límites de los préstamos conformes son de $726K, un 12 % más desde 2022, lo que permite que más consumidores potenciales compren la vivienda de sus sueños.

1La promoción Hipoteca HOY Mismo de Guaranteed Rate (también conocida como "FastTrack") ofrece a los clientes que reúnen los requisitos y que proporcionen cierta información/documentación financiera requerida a Guaranteed Rate dentro de las 8 horas de fijar una tasa de un préstamo hipotecario la oportunidad de recibir una aprobación de préstamo dentro de 1 día hábil después de la presentación oportuna de la documentación, y no sugiere que el prestatario recibirá financiación el mismo día de la presentación de su solicitud. For purposes of this offer, documents provided after 1:00 p. m. local time or on a weekend or company holiday will be deemed submitted the next business day. Guaranteed Rate no puede garantizar que un préstamo será aprobado o que se producirá un cierre dentro de un plazo específico. Guaranteed Rate se reserva el derecho de revocar esta aprobación en cualquier momento si hay un cambio en su condición financiera o historial crediticio que podría afectar su capacidad de reembolso de esta obligación. Lee y comprende tu Compromiso de préstamo antes de renunciar a cualquier contingencia hipotecaria. Borrower documentation and Intent to Proceed must be signed within 8 business hours of receipt. No elegible para todos los tipos de préstamo o tipos de residencia. Se aplican requisitos de un pago inicial mínimo. Prestatarios y coprestatarios autónomos no son elegibles. No todos los prestatarios serán aprobados. La tasa de interés del prestatario dependerá de las características específicas de la transacción del préstamo del prestatario, su perfil de crédito y otros criterios. Eligible borrowers who successfully provide all required documentation within 8 business hours will receive a $250 Closing Cost Credit applied at closing, no cash value, and may not be combined with any other Lender promotions, discounts, or concessions. No disponible en todos los estados. Se aplican restricciones. Visit rate.com/same-day-mortgage for terms and conditions.

2La aprobación PowerBid (la "Aprobación") depende de la recepción del contrato de venta ejecutado, un valor de respaldo de tasación aceptable, una póliza de seguro contra riesgos válida y una nueva revisión de su condición financiera. Guaranteed Rate, Inc. se reserva el derecho de revocar esta Aprobación en cualquier momento si hay un cambio en su condición financiera o historial crediticio que podría afectar su capacidad para pagar esta obligación y/o si alguna información contenida en su solicitud es falsa, incompleta o incorrecto. El hecho de recibir una solicitud no representa la aprobación del financiamiento ni garantiza la tasa de interés. No todos los solicitantes reciben aprobación de financiamiento. Se aplican restricciones. Contacta a Guaranteed Rate para conocer las tasas vigentes y pedir más información.

3Guaranteed Rate no puede garantizar que un aspirante sea aprobado o que pueda producirse un cierre dentro de un plazo específico. Todas las fechas son estimaciones y variarán según el nivel de participación de todas las partes involucradas en cualquier etapa del proceso del préstamo. Comuníquese con Guaranteed Rate para obtener más información.

Programa disponible en todos los estados de EE. UU., excepto en West Virginia, Kentucky, Nueva York Co-Op/CEMA y Texas Refi.

†: https://www.nar.realtor/newsroom/existing-home-sales-receded-1-5-in-december

Acerca de Guaranteed Rate

Guaranteed Rate es una empresa líder en préstamos hipotecarios y servicios financieros digitales. Con sede en Chicago, Guaranteed Rate Companies tiene más de 850 sucursales en los EE. UU., y presta servicio a todos los 50 estados y a Washington, D.C. Desde su lanzamiento en 2000, Guaranteed Rate Companies ha ayudado a más de 1 millón de propietarios de viviendas con préstamos y refinanciamientos para la compra de viviendas, con un volumen total de préstamos de más de $116 mil millones en 2021 únicamente. La empresa se ha consolidado como líder del sector mediante la introducción de tecnología innovadora, tarifas bajas y un servicio de atención al cliente inigualable. Los premios y reconocimientos incluyen: Mejor Prestamista para Servicios en Línea en 2018 de U.S. News & World Report, Mejor Prestamista Hipotecario para Préstamos en Línea y Mejor Prestamista Hipotecario para Refinanciación de NerdWallet en 2021, el premio de HousingWire en Tech100 por la tecnología líder en la industria FlashClose℠ de la empresa en 2020, plataforma de hipoteca digital MyAccount en 2022, y programa de Acceso a Idiomas en 2023; el puesto n.º 2 en la clasificación de los mejores prestamistas hipotecarios minoristas de Scotman Guide en 2022, Prestamista del Año de Chicago Agent Magazine durante siete años consecutivos, y un lugar en la lista de los mejores lugares para trabajar del Chicago Tribune durante siete años consecutivos. Visita rate.com para obtener más información.

FUENTE Guaranteed Rate

