Hisense расширяет свое глобальное влияние за счет передовых технологий

В последние десятилетия бренд Hisense развивается параллельно с развитием китайских производственных мощностей. В начале XXI века в Hisense осознали низкую рентабельность OEM (сборки продукции для других брендов) и необходимость создания независимой системы исследований и разработок для стимулирования развития своих производственных возможностей.

Для достижения этой цели компания Hisense инвестировала значительные средства в собственные разработки. В 2007 году Hisense стала одной из первых в мире компаний, разработавших технологию лазерного телевидения. Она стремится кардинально преобразовать рынок цветных телевизоров с помощью лазерных дисплеев. На конец ноября 2022 года компания Hisense подала заявки на получение 1969 патентов на свои технологии лазерного отображения, став крупнейшим в мире держателем патентов в отрасли лазерных телевизоров. В июле 2022 года лазерный телевизор Hisense 100L9G был представлен в штаб-квартире FIFA. Говорящая сама за себя продукция Hisense и новейшие технологии обеспечат футбольным болельщикам потрясающие впечатления от просмотра.

Опираясь на свой богатый опыт в области технологий обработки изображений, компания Hisense также представила в 2012 году собственную технологию ULED, знаменующую собой революционный прорыв в области качества изображения. За десятилетие был зафиксирован резкий рост разрешения телевизоров Hisense ULED с 1080Р до 8K, а благодаря непрерывным исследованиям и технологическим новшествам доля поставок телевизоров Hisense за последние 12 лет выросла с менее 5% до более 12%.

На сегодняшний день передовые технологии и универсальная стратегия глобализации сделали Hisense широко известным международным брендом среди покупателей по всему миру. Компания Hisense продолжит собственные исследования и разработки и будет и дальше предоставлять зрителям по всему миру первоклассную технику, услуги и качество просмотра.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1964438/image_5015956_33821720.jpg

SOURCE Hisense