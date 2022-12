Hisense erweitert seinen weltweiten Einfluss mit modernster Technologie

In den letzten Jahrzehnten verlief die Entwicklung von Hisense parallel zur Ausweitung der chinesischen Fertigungskapazitäten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erkannte Hisense die geringe Rentabilität von „OEM" und die Notwendigkeit, eine unabhängige Forschungs- und Entwicklungskette aufzubauen, um die Weiterentwicklung seiner Fertigungsfähigkeit voranzutreiben.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Hisense verstärkt in seine Forschungs- und Entwicklungsverfahren investiert. Im Jahr 2007 hat Hisense als eines der ersten Unternehmen weltweit die Laser-TV-Technologie entwickelt und versucht, den Farbfernsehermarkt mit Laser-Displays neu zu definieren. Bis Ende November 2022 hat Hisense 1969 Patente für seine Laser-Display-Technologie angemeldet und ist damit der weltweit größte Patentinhaber in der Laser-TV-Branche. Im Juli 2022 wurde der Hisense Laser TV 100L9G in der FIFA-Zentrale eingeführt. Die überzeugenden Produkte und die hochmoderne Technologie von Hisense werden Fußballfans ein fantastisches Fernseherlebnis bieten.

Gestützt auf seine starke Expertise in der Bildverarbeitungstechnologie, brachte Hisense im Jahr 2012 auch eine selbstentwickelte ULED-Technologie auf den Markt, die einen revolutionären Durchbruch in der Bildqualität darstellte. In einem Jahrzehnt wurde die Auflösung der ULED-Fernseher von Hisense von 1080P auf 8K verbessert, und dank der kontinuierlichen Forschung und technologischen Innovation des Unternehmens ist der Versandvolumenanteil von Hisense-Fernsehern in den letzten 12 Jahren von unter 5 % auf über 12 % gestiegen.

Heute ist Hisense aufgrund seiner Spitzentechnologie und seines umfassenden Globalisierungskonzepts bei Kunden auf der ganzen Welt eine hoch angesehene internationale Marke. Hisense wird auch in Zukunft an seinen unabhängigen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen festhalten und den Verbrauchern weltweit weiterhin erstklassige Produkte, Dienstleistungen und Erfahrung bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1964438/image_5015956_33821720.jpg

SOURCE Hisense