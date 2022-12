Spoločnosť Hisense rozširuje svoj globálny vplyv vďaka najmodernejšej technológii

V uplynulých desaťročiach prebiehal vývoj spoločnosti Hisense paralelne s rastom čínskych výrobných kapacít. Na začiatku 21. storočia si spoločnosť Hisense uvedomila nízku ziskovosť v oblasti „OEM" a potrebu vybudovania nezávislého výskumno-vývojového reťazca, ktorý by podporil vývoj jej výrobných schopností.

Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť Hisense výrazne investovala do svojich výskumných a vývojových postupov. Spoločnosť Hisense bola v roku 2007 jednou z prvých spoločností na svete, ktoré vyvinuli technológiu laserových televízorov, a snažila sa nanovo definovať trh farebných televízorov pomocou laserových displejov. Do konca novembra 2022 spoločnosť Hisense požiadala o registráciu 1969 patentov v súvislosti so svojou technológiou laserového zobrazovania, čím sa stala najväčším držiteľom patentov v odvetví laserových televízorov na svete. V júli 2022 bol v sídle FIFA predstavený laserový televízor Hisense 100L9G. Atraktívne produkty Hisense a špičkové technológie poskytnú futbalovým fanúšikom úžasný zážitok zo sledovania.

Spoločnosť Hisense, ktorá sa spolieha na svoje silné odborné znalosti v oblasti technológie spracovania obrazu, uviedla v roku 2012 na trh aj vlastnú vyvinutú technológiu ULED, ktorá znamenala revolučný prelom v kvalite obrazu. Za desať rokov sa rozlíšenie televízorov Hisense ULED vyšplhalo z 1080P na 8K a vďaka neustálemu prieskumu a technologickým inováciám spoločnosti sa podiel televízorov Hisense na objeme dodávok za posledných 12 rokov zvýšil z menej ako 5 % na viac ako 12 %.

Vďaka špičkovej technológii a všestrannej globalizácii sa dnes spoločnosť Hisense stala vysoko uznávanou medzinárodnou značkou medzi zákazníkmi na celom svete. Spoločnosť Hisense bude aj v budúcnosti pokračovať vo svojom nezávislom výskume a vývoji a naďalej poskytovať globálnym spotrebiteľom špičkové produkty, služby a skúsenosti.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1964438/image_5015956_33821720.jpg

