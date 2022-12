Hisense expande sua influência global com tecnologia de ponta

QINGDAO, China, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Desde a atraente placa publicitária de LED da Copa do Mundo da FIFA até a aplicação de sua tecnologia de transporte inteligente no Catar, os elementos da Hisense brilham em todos os lugares na Copa do Mundo da FIFATM deste ano, mostrando o papel de destaque da marca no maior torneio de futebol do mundo. A Hisense, líder no setor de eletrodomésticos e patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022TM, apresentou sua mais recente conquista de globalização neste evento esportivo global. Ao fazer progressos contínuos em P&D e oferecer aos consumidores globais produtos da melhor qualidade, a Hisense está avançando em direção ao seu objetivo de se tornar uma empresa internacional.