Hisense продолжает развивать партнёрство с европейскими спортивными организациями

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Hisense

09 Jun, 2023, 10:53 ET

Hisense продолжает укреплять партнёрские отношения с европейскими спортивными организациями: новые показатели продаж доказывают эффективность глобальной стратегии спортивного маркетинга компании

ЦИНДАО (Китай), 9 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих производителей бытовой техники и электроники, с радостью объявляет о том, что станет официальным партнёром проведения финальных матчей Лиги Наций УЕФА 2023. Уже в третий раз компания Hisense становится спонсором финальной серии матчей. Это происходит на фоне новых показателей продаж, свидетельствующих об успехе глобальной стратегии спортивного маркетинга компании Hisense.

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Сделка с УЕФА означает, что гигантские экраны на стадионе будут украшены фирменным логотипом Hisense, и обеспечит компании Hisense возможность присутствия на поле и пресс-конференциях. Партнёрство также подразумевает, что компания по производству бытовой электроники станет спонсором информационной серии турнира "Навыки дня", которая освещает самые яркие моменты индивидуального мастерства, проявленного в играх финальной серии матчей. 

В ходе турнира компания Hisense запустит индивидуальную кампанию "Путь к славе", которая не только продемонстрирует непрерывный прогресс Hisense на международном уровне, но и покажет путь, в который отправятся четыре команды в погоне за заветной победой в финале. Hisense будет использовать кампанию "Путь к славе" для продвижения своих телевизоров серии ULED, лазерных телевизоров, холодильников и кондиционеров. 

Кампания "Путь к славе" и партнёрство с финалом Лиги Наций УЕФА 2023 происходят на фоне значительного роста компании Hisense на международном уровне. В период с января по апрель продажи телевизоров в Европе выросли на 71,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стиральных машин – на 63,73%. Такие показатели компания в значительной степени объясняет своим целенаправленным и постоянно растущим участием в спортивной жизни.

С момента выхода Hisense на международный рынок, компания сосредоточила своё основное внимание на налаживании прочных отношений с потребителями и партнёрами, в полной мере используя спортивный маркетинг. Сотрудничество с авторитетными международными спортивными организациями не только даёт возможность компании Hisense присутствовать на самых популярных в мире культурных событиях, но и демонстрирует её стремление стать мировым брендом.

В настоящее время Hisense имеет 66 зарубежных компаний и представительств, а также региональную стратегию спортивного маркетинга, которая играет важную роль в поддержке развития местного бизнеса. Отличным примером является партнёрство с миланским ФК "Интер", за который местные фанаты болеют особенно страстно. Итальянский футбольный клуб, именуемый также "Интернационале" или Nerazzurri ("чёрно-синие"), является партнёром компании Hisense с августа 2022 г., и в субботу 10 июня впервые за последние 13 лет сразится в финале Лиги Чемпионов.

Это партнёрство свидетельствует о взаимном желании клуба и компании постоянно повышать эффективность своей деятельности, стремиться к успеху и получать взаимовыгодные преимущества. Эти три убеждения компания Hisense представила под одним лозунгом с хэштегом #alwaysbetter, который сопровождает всю кампанию Hisense, связанную с "Интером".

Также Hisense представила холодильник Chill Fridge Inter Limited Edition, который украшен в цвета команды и эмблемой клуба В прошлом месяце компания Hisense открыла благотворительный аукцион eBay, на котором была представлена специальная версия мини-холодильника, подписанного вице-президентом Хавьером Дзанетти, а вырученные средства будут переданы ЮНИСЕФ. Продукт, выпущенный под слоганом I'M CHILL, теперь доступен поклонникам "Интера" на Amazon и Euronics.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2096708/1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2096710/2.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

 

SOURCE Hisense

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