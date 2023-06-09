Hisense продолжает развивать партнёрство с европейскими спортивными организациями

Hisense продолжает укреплять партнёрские отношения с европейскими спортивными организациями: новые показатели продаж доказывают эффективность глобальной стратегии спортивного маркетинга компании

ЦИНДАО (Китай), 9 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих производителей бытовой техники и электроники, с радостью объявляет о том, что станет официальным партнёром проведения финальных матчей Лиги Наций УЕФА 2023. Уже в третий раз компания Hisense становится спонсором финальной серии матчей. Это происходит на фоне новых показателей продаж, свидетельствующих об успехе глобальной стратегии спортивного маркетинга компании Hisense.

Hisense’s Brand Campaign “Way to Glory” for UNLF Hisense Italia partner with Inter Milan until the 2024/25 season

Сделка с УЕФА означает, что гигантские экраны на стадионе будут украшены фирменным логотипом Hisense, и обеспечит компании Hisense возможность присутствия на поле и пресс-конференциях. Партнёрство также подразумевает, что компания по производству бытовой электроники станет спонсором информационной серии турнира "Навыки дня", которая освещает самые яркие моменты индивидуального мастерства, проявленного в играх финальной серии матчей.

В ходе турнира компания Hisense запустит индивидуальную кампанию "Путь к славе", которая не только продемонстрирует непрерывный прогресс Hisense на международном уровне, но и покажет путь, в который отправятся четыре команды в погоне за заветной победой в финале. Hisense будет использовать кампанию "Путь к славе" для продвижения своих телевизоров серии ULED, лазерных телевизоров, холодильников и кондиционеров.

Кампания "Путь к славе" и партнёрство с финалом Лиги Наций УЕФА 2023 происходят на фоне значительного роста компании Hisense на международном уровне. В период с января по апрель продажи телевизоров в Европе выросли на 71,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стиральных машин – на 63,73%. Такие показатели компания в значительной степени объясняет своим целенаправленным и постоянно растущим участием в спортивной жизни.

С момента выхода Hisense на международный рынок, компания сосредоточила своё основное внимание на налаживании прочных отношений с потребителями и партнёрами, в полной мере используя спортивный маркетинг. Сотрудничество с авторитетными международными спортивными организациями не только даёт возможность компании Hisense присутствовать на самых популярных в мире культурных событиях, но и демонстрирует её стремление стать мировым брендом.

В настоящее время Hisense имеет 66 зарубежных компаний и представительств, а также региональную стратегию спортивного маркетинга, которая играет важную роль в поддержке развития местного бизнеса. Отличным примером является партнёрство с миланским ФК "Интер", за который местные фанаты болеют особенно страстно. Итальянский футбольный клуб, именуемый также "Интернационале" или Nerazzurri ("чёрно-синие"), является партнёром компании Hisense с августа 2022 г., и в субботу 10 июня впервые за последние 13 лет сразится в финале Лиги Чемпионов.

Это партнёрство свидетельствует о взаимном желании клуба и компании постоянно повышать эффективность своей деятельности, стремиться к успеху и получать взаимовыгодные преимущества. Эти три убеждения компания Hisense представила под одним лозунгом с хэштегом #alwaysbetter, который сопровождает всю кампанию Hisense, связанную с "Интером".

Также Hisense представила холодильник Chill Fridge Inter Limited Edition, который украшен в цвета команды и эмблемой клуба В прошлом месяце компания Hisense открыла благотворительный аукцион eBay, на котором была представлена специальная версия мини-холодильника, подписанного вице-президентом Хавьером Дзанетти, а вырученные средства будут переданы ЮНИСЕФ. Продукт, выпущенный под слоганом I'M CHILL, теперь доступен поклонникам "Интера" на Amazon и Euronics.

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