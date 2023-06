Hisense mantém parceria esportiva no mercado europeu, pois novos resultados de vendas comprovam a eficácia da estratégia global de marketing esportivo da empresa

QINGDAO, China, 9 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Hisense, empresa líder em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, tem o prazer de anunciar sua parceria oficial com a final da Liga das Nações de 2023. O patrocínio será a terceira vez que a Hisense é parceira das finais e vem após novos números de vendas que indicam que a estratégia abrangente de marketing esportivo da Hisense está sendo bem-sucedida.

A campanha da marca Hisense “Way to Glory” para a UNLF Hisense Itália faz parceria com o Inter de Milão até a temporada 2024/25

O acordo com a UEFA significará que os telões do estádio serão marcados com o logotipo da Hisense e fornecerão à Hisense exposição ao lado do campo e na coletiva de imprensa. A parceria também significa que a empresa de eletrônicos de consumo será a patrocinadora da série de conteúdo Skill of the Day do torneio, que destaca os momentos mais notáveis de talento individual em cada jogo das finais.

Durante o torneio, a Hisense ativará uma campanha personalizada, "Way to Glory", que reflete tanto o progresso internacional contínuo da Hisense quanto a jornada em que os quatro finalistas embarcarão em busca da vitória nas finais. A Hisense utilizará a campanha Way to Glory para promover sua TV série ULED, TVs a Laser, linha de geladeiras e ar-condicionado.

A campanha Way to Glory e a parceria com a final da Liga das Nações da UEFA de 2023 ocorre em um momento de crescimento internacional considerável da Hisense. De janeiro a abril, a Hisense experimentou um aumento nas vendas de TVs de 71,14% em relação ao ano anterior e de máquinas de lavar em 63,73% na Europa, o que a empresa atribui em grande parte ao seu compromisso e envolvimento cada vez maior no mundo do esporte.

Construir relacionamentos fortes com consumidores e parceiros, utilizando o marketing esportivo em todo o seu potencial, tem sido o foco da Hisense desde que começou internacionalmente. A parceria com propriedades esportivas globais de alto nível não apenas dá à Hisense uma presença em alguns dos momentos culturais mais assistidos do mundo, mas também mostra o compromisso da empresa em ser uma marca global de classe mundial.

Atualmente, a Hisense possui 66 empresas e escritórios no exterior, juntamente com uma estratégia regional de marketing esportivo que também desempenha um papel importante no apoio ao desenvolvimento de negócios locais. Um exemplo importante é a parceria com a Inter de Milão, na qual os torcedores locais tendem a ser particularmente apaixonados. O clube de futebol italiano, também conhecido como Internazionale ou Nerazzurri, é parceiro da Hisense desde agosto de 2022 e deve disputar a final da Liga dos Campeões no sábado, 10 de junho, pela primeira vez em 13 anos.

O acordo significa um desejo mútuo entre o clube e a empresa de melhorar constantemente o desempenho, estabelecer metas para o sucesso e promover benefícios que as duas empresas possam compartilhar entre si. A Hisense trouxe essas três crenças sob uma bandeira com seu ethos #alwaysbetter, que acompanha todas as comunicações da Hisense relacionadas à Inter.

A Hisense também apresenta a Chill Fridge Inter Limited Edition, que apresenta o escudo do clube e as cores do time. No mês passado, a Hisense abriu um leilão de caridade no eBay para uma versão especial do mini frigorífico assinada pelo vice-presidente Javier Zanetti, e os lucros serão doados ao UNICEF. Com o lançamento sob o slogan I'M CHILL, o produto já está disponível para os torcedores da Inter na Amazon e na Euronics.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2097599/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2097601/2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

FONTE Hisense

