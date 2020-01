Hisense anuncia o lançamento global da VIDAA, a plataforma renovada de Smart TV

"A Vidaa agrega conteúdo dos melhores parceiros locais e globais. Já contamos com parceiros globais incluindo Netflix, Prime Video, YouTube, Red Bull TV, Deezer, DAZN, Rakuten TV e Hungama. Com a nova atualização adicionamos também à nossa plataforma uma nova parceria com o fuboTV, o serviço de streaming de TV ao vivo com foco nos esportes. A aplicação fuboTV já está pré-instalada em todas as Hisense TVs com Vidaa OS, e você pode acessar a experiência em esportes personalizada perfeitamente integrada apenas clicando no botão 'Esportes' no remoto", disse Dr. Lin.

A integração do fuboTV na Vidaa traz para a plataforma todas as ligas mais importantes (NFL, NBA, MLB e NHL) assim como esportes universitários, e jogos locais e regionais que são facilmente acessíveis e selecionados na interface intuitiva do usuário. Além disso, o fuboTV é um dos poucos provedores que oferece acesso de streaming a esportes em 4K, oferecendo verdadeiramente a melhor experiência de visualização. O fuboTV para Vidaa conta também com o acesso a uma ampla variedade de programas de notícias e entretenimento.

A mesma capabilidade de acesso direto foi também implementada para a música. Ficou agora mais fácil do que nunca acessar diretamente Music on YouTube, um serviço de streaming de música exclusivo que o orienta através do mundo da música. Com o clique de um botão, acesse seus artistas e seus vídeos musicais favoritos no YouTube Music.

"Além dos pilares do esporte e da música, há dois elementos selecionados adicionais da plataforma. Ao criar a Vidaa Art, a Hisense trabalhou em parceria com a principal comunidade de arte digital do mundo, a DeviantArt. Fundada em 2000, a DeviantArt possui mais de 48 milhões de membros que submeteram acima de 370 milhões de obras originais de arte. A arte digital de centenas de seus artistas mais talentosos está disponível gratuitamente para todos os usuários da Vidaa, tornando sua sala de visitas em uma galeria ao vivo." O recurso está à disposição através de um botão de acesso direto em todas as TVs Hisense Vidaa, que contam com a aplicação DeviantArt pré-instalada. Os criadores da Vidaa também se empenharam muito para agregar em sua plataforma o melhor conteúdo gratuito patrocinado por publicidade e para apresentá-lo de uma maneira perfeitamente integrada. Vidaa Free, acessível através de um botão de acesso direto, já integra, entre outros, PlutoTV, TubiTV e Xumo, e está expandindo-se com novos parceiros locais e globais regularmente.

Uma iniciativa importante trazida ao cenário global pela Hisense fornece acesso gratuito à educação na tela grande. É por isso que na África do Sul, onde a Hisense é líder vendendo acima de um terço das TVs do mercado, nós atuamos em parceria com a Mindset, uma ONG apoiada pela Fundação Nelson Mandela, para levar à tela grande mais de 5000 vídeos educacionais para crianças de 6 a 18 anos. A iniciativa única será expandida para outros mercados ao redor do mundo.

Além dos EUA, a Hisense está lançando a plataforma Vidaa atualizada em mais de 120 territórios globalmente no 1º trimestre deste ano em apoio à sua expansão internacional.

Lançado em 2014, o Vidaa é um sistema operacional aberto atualmente usado nas Tvs Hisense. Em apenas 6 anos, tornou-se um forte concorrente no cenário da plataforma de smart TVs. Em 2020, o sistema será atualizado para 4.0 Vidaa e será pré-instalado em todas as novas TVs Hisense. O Vidaa agrega o conteúdo dos melhores parceiros locais e globais disponível para seus usuários.

