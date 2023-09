Hisense Apresenta a Televisão Hero Mini-LED ULED, a U8, no evento "Portals to Beyond" na África do Sul

JOANESBURGO, 22 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Hisense, a corporação global de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, celebrou o lançamento de sua televisão Hero Mini-LED ULED, a U8, com uma série de experiências envolventes para crianças na África do Sul.

Chamado de "Portals to Beyond" (Portais para Além), o evento utiliza televisões U8 para atuar como um vidro visual, capturando e mostrando os momentos da bela vida. Os eventos de experiência proporcionarão às crianças experiências extraordinárias baseadas na preservação ambiental, aventuras na natureza e galeria de arte, ampliando simultaneamente seus horizontes e destacando a imagem imersiva da U8.

A TV promete levar as pessoas "além do extraordinário", captando e mostrando esporte, arte e natureza com uma experiência audiovisual excepcional. Sua tecnologia Mini-LED PRO oferece aos usuários uma imagem com até 1500nits, que é significativamente mais brilhante e detalhada do que antes. A TV poderá capturar e mostrar mais de um bilhão de tons de cor diferentes graças à função Quantum Dot Colour, que gera luz em comprimentos de onda incrivelmente precisos.

Além do pensamento que prioriza o cenário que impulsiona a inovação da Hisense, a empresa tem como objetivo ir ainda mais longe e manter o meio ambiente à frente de seus avanços tecnológicos. Para marcar o lançamento da TV, a Hisense doou 10.000 árvores para a OneTreePlanted, que as plantará onde mais precisam. Esse compromisso com o mundo natural também é evidente na exposição "Portals to Beyond" da empresa e em todas as operações de negócios da Hisense.

A Hisense insiste em seguir os princípios de conservação de energia e proteção ambiental para oferecer produtos ecológicos. A empresa também está focada em melhorar a pegada de suas fábricas e está fazendo isso por meio do aumento da geração de energia solar nas plantas em que atua. A empresa está prevendo que a capacidade instalada total atinja 60 MW até o final de 2023 e que a capacidade anual de geração de energia alcance 53 milhões de kWh. A proporção de geração de energia solar dentro do consumo total de eletricidade da Hisense agora está em mais de 10%.

Prepare-se para embarcar em uma jornada extraordinária com a Hisense! Junte-se a nós no Mall of Africa de 22 a 25 de setembro para "Portals to Beyond".

FONTE Hisense

